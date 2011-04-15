Трамп обвалил нефть и помог ослаблению рубля

В пятницу, 26 апреля, у рубля снова не было желания расти. На рынке перекладывались в валюту в преддверии длинных майских каникул, причем спрос на евро превышал спрос на доллары. В результате к закрытию торгов в пятницу курс доллара расчётами «на завтра» вырос всего на 7 коп. (+0,12%), до 64,73 руб., а евро выросло побольше, на 20 коп. (+0,27%), до 72,17 руб.

В пятницу совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую процентную ставку на уровне в 7,75%, при этом допустив в сопроводительном комментарии, что в текущем году может вернуться к политике снижения процентной ставки, если показатели инфляции и другие макроэкономические показатели это позволят. Рубль отреагировал на эти заявления ослаблением, что естественно, когда финансовый регулятор заявляет о смягчении монетарной политики. Дополнительным негативным фоном для российской национальной валюты стали предстоящие длинные выходные, всё еще не разрешившаяся ситуация с загрязнением нефтепровода «Дружба» и приостановкой экспорта нефти по этому трубопроводу в ряде стран Центральной Европы, а также сильное падение цены на нефть.

Цена нефти смеси Brent на торгах 26 апреля рухнула на 3,4% до $71,05 за баррель. Падение цены было связано с заявлением президента США Трампа о том, что якобы он провел телефонные переговоры с Саудовской Аравией, которая якобы согласилась воздействовать на ОПЕК и снизить цены на нефть. В выходные в Саудовской Аравии эту новость опровергли. Сегодня с утра цена Brent очень слабо растет, прибавляя всего 0,03%.

Сегодня на открытии торгов рубль может показать разнонаправленную динамику. Мы снова повысили прогнозы по паре доллар/рубль до 64,5-65,1 руб. и по паре евро/рубль - до 72-73 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра Альпари







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