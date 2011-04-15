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29.04.2019

Рубль будет ориентироваться на доллар

В пятницу рубль продолжил снижение, хотя распродажи замедлились, и давление продавцов не было таким агрессивным, как ранее. По итогам дня пара доллар/рубль укрепилась в пределах 0,1%, тогда как за неделю набрала более 1%. Евро/рубль подорожала на 0,2%, до 72,09 руб.
Любопытно, что российская валюта осталась равнодушной как к ралли нефтяных котировок до уровней вблизи 75 долларов за баррель Brent, так и их пятничную коррекцию, которая носила довольно агрессивный характер. В результате распродаж Brent дошла до области 70,60 долларов. Также рубль проигнорировал решение Банка России о сохранении ключевой ставки без изменений на уровне 7,75%. Впрочем, решение было ожидаемым и нейтральным для валюты.
Отчасти в последний торговый день минувшей недели рублю удалось избежать более сильного давления благодаря снижению доллара в ответ на данные по ВВП США, которые превзошли прогнозы, но за счет ряда искажающих факторов, которые раскритиковали инвесторы. В ближайшей перспективе рубль будет и далее ориентироваться на настрой по американской валюте, которая теперь переключается на заседание ФРС в среду. Возвращение быков по USD чревато пробоем уровня 65 руб.



Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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