Восстановление спроса на ОФЗ поддержало курс рубля

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник в плюсе, поддерживаемый общей позитивной динамикой на мировых рынках, которые снова надеются на результативность встречи на этой недели представителей США и КНР по торговле. Дополнительным положительным фактором является попытка восстановления цен на сырую нефть, которые отыграли заметную часть потерь в азиатскую торговую сессию. В лидерах среди поднявшихся в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний финансового (+0.96%) и энергетического (+0.24%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги с повышением на 0.24% и закрылся на отметке 2569.83 пункта. Индекс РТС вырос на 0.64% и остановился на уровне 1254.96 пунктов на фоне укрепления рубля к доллару и евровалюте.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ торговались разнонаправленно на фоне ожидания публикации новых данных по запасам нефти в Штатах и возобновления переговоров между Вашингтоном и Пекином по торговле. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России прибавила символические 0.01% до 71.64 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0.22% до 63.16 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии вырос по отношению к евро и доллару на фоне восстановления интереса инвесторов к рублевым активам – акциям компаний и ОФЗ. Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии упала на 0.32% до 64.52 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра снизилась на 0.18% до 72.04 рублей за один евро.

Если цены на нефть продолжат повышательную динамику, а недавнее снижение окажется локальным и коррекционным, то это будет важным поддерживающим фактором для акций российских компаний и курса рубля.





Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital



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