Ожидаем высокой активности инвесторов, учитывая предстоящий перерыв в торгах,

В понедельник изменения цен высоколиквидных бумаг по-прежнему носили разнонаправленный характер. Лучше рынка выглядел Газпром (GAZP, +1.8%), сообщивший о росте чистой прибыли по МСФО в два раза по итогам прошедшего года (выше консенсус-прогноза) и возможности увеличения доли прибыли, направляемой на дивиденды, в течение ближайших двух лет. Кроме того, наметилось восстановление спроса на бумаги Сбербанка (SBER, +2.5%), финансовая отчетность которого за 1 кв. 2019г. ожидается сегодня. Тем временем акции НЛМК (NLMK) подешевели на 2.0%, Татнефти (TATN) и Норникеля (GMKN) – на 1.6%, Новатэка (NVTK) – на 1.1%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Белона (BLNG) подорожали на 10.4%, Трансконтейнера (TRCN) – на 5.7%, ОВК (UWGN) – на 3.9%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 0.2%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в понедельник. Европейские индексы закрылись в некотором в плюсе, в среднем в плюсе находятся и азиатские индексы.

С позиций технического анализа, вблизи уровня 1250 пунктов по индексу РТС найдена поддержка. Вместе с тем, сегодня мы не ожидаем высокой активности инвесторов, поскольку им придется учитывать предстоящий перерыв в торгах, на который приходится, в частности, объявление итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США. На валютном рынке возможна консолидация вблизи отметки 64.5 по паре доллар-рубль, позже на динамику курса доллара может повлиять комментарий ФРС.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.