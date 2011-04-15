Вероятна локальная фиксация длинных спекулятивных позиций

К моменту выхода американских индексов на исторические максимумы инвесторы получили ряд новостей негативного характера. Вчерашняя отчетность Alphabet разочаровала инвесторов – финансовые показатели компании и по выручке, и по прибыли не дотянули до уровней консенсус-прогнозов. Сама отчетность была представлена уже после закрытия торговой сессии.

Второй темой сегодняшнего утра является блок статистики из Китая. Опубликованные сегодня индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторе страны вышли хуже ожиданий (50,1 и 54,3 пункта при прогнозе в 50,5 и 54,8 пунктов). При этом китайский рынок акций, потерявший более 6% за последние шесть торговых сессий по индексу Shanghai Comp., сегодня пытается даже продемонстрировать локально положительную динамику, прибавляя около 0,5%. Возможно, отчасти локальный позитив связан с ожиданиями нового раунда торговых переговоров США-Китай. Глава Минфина США С,Мнучин заявил в интервью Fox Business, что «положения, касающиеся выполнения обсуждаемой США и Китаем торговой сделки почти готовы и требуют лишь небольшой доработки». В целом внешние условия к текущему моменту мы оцениваем как смешанные.

Сегодня стартует очередное заседание Федрезерва, итоги которого будут объявлены завтрашним вечером. Предстоящее заседания американского регулятора не является опорным, следовательно, не будет сопровождаться обновленными прогнозами по макропоказателям и динамике ставок. Тем не менее, любые изменения в риторике ФРС вряд ли останутся незамеченными. В последнее время в СМИ часто сравниваются текущие условия с периодом 1995-1996 гг., когда Федрезерв после продолжительного подъема ставок на фоне замедления темпов экономического роста и низкой инфляции принял решение несколько смягчить монетарный курс. Если взглянуть на фьючерсы на ставку, то видим, что рынок оценивает вероятность ее снижения до конца года в весомые 66%. Таким образом, внимание к риторике регулятора в ближайшие месяцы будет приковано существенное.

Российский рынок акций завершил вчерашние торги скромным ростом на 0,2% по индексу Мосбиржи. Из корпоративных событий выделим сегодняшнюю публикацию отчетности по МСФО за 1 кв. от Сбербанка и Магнита. Последние три недели индекс проводит в диапазоне 2540-2600 пунктов, и данный диапазон, на наш взгляд, пока сохраняет актуальность. Сегодня в базовом сценарии ожидаем консолидации преимущественно в середине диапазона, при этом видим вероятность локальной фиксации длинных спекулятивных позиций в преддверии продолжительных выходных и ожидании слушаний в Конгрессе США по вопросу недавнего доклада спецпрокурора Р.Мюллера.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдела экономического и отраслевого анализа Управления аналитики и стратегического маркетинга Департамента стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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