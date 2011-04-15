Рынок акций пройдет в боковик

Вчера российский рынок акций подрос на четверть процента в основном благодаря «Газпрому» и Сбербанку.

Бумаги газовой монополии отыграли хорошую отчетность и лишь рубль не дошли до сопротивления 165 руб. В случае его пробоя следующей целью движения станет отметка 173 руб, но это маловероятный вариант – для него нужны новые драйверы, например, улучшение отношений с Украиной. Более вероятным видится откат котировок в район 160 руб.

Вчерашний рост Сбербанка на 2,5% пока выглядит как отскок после сильного падения, возможно, на закрытии шортов перед праздниками. О возобновлении роста можно будет говорить лишь после ухода выше отметки 137 руб. Сегодня банк опубликует отчетность за первый квартал, но вряд ли она обрадует инвесторов и станет драйвером роста: как ожидается, прибыль банка вырастет на 3-4%.

После нашего закрытия фондовая Америка немного снизилась, а фьючерсы на американские индексы сегодня с утра также торгуются с небольшим понижением. Подешевела и нефть. Все это говорит в пользу «красного» открытия сегодняшних торгов. Снижение может составить 0,2-0,3%. Впоследствии динамика рынка будет определяться внешним фоном.

Рубль вчера укрепился к доллару чуть больше, чем на полпроцента. Сегодня не исключены попытки дальнейшего роста, если пара евро-доллар попробует снизу вверх преодолеть отметку 1,12.

Однако в перспективе мая мы смотрим на рубль с пессимизмом. Рост нефти в апреле и большое число праздничных дней в начале мая приведет у усиленной покупке валюты в рамках бюджетного правила. Скорее всего, они начнутся лишь 13 мая. А вот в периоды праздников в рубле может быть высокая волатильность – в условиях низколиквидного российского рынка котировки могут сильно двинуть западные игроки на зарубежных площадках.

Воспользоваться низкой ликвидностью могут и крупные участники фондовой секции, привезя рынок в нужную им сторону. Однако выход Индекса Мосбиржи за границы 2520-2600 пунктов маловероятен.

На рынке нефти ждем 2 мая, когда должна полностью прекратиться закупка нефти у Ирана. Похоже, что Штаты не будут продлять «разрешение» ряду стран на покупку «черного золота» у Исламской Республики. На мораторий мог бы наплевать Китай, подав пример всем остальным, но власти Поднебесной не отважутся на конфликт с США сейчас, пока не подписано торговое соглашение. Поэтому остается открытым вопрос, будет ли Саудовская Аравия и ОАЭ замещать выбывающие с мирового рынка объемы.

Мы смотрим на нефть позитивно, и считаем, что котировки как минимум еще хотя бы раз должны подойти к отметке 75 долларов за баррель. Снижение же сырья при неблагоприятных факторах ограничено уровнем 70 долларов за баррель.





Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.