Рынки настороженно ждут решения ФРС по процентным ставкам

В понедельник, 29 апреля, рубль снова вспомнил о росте и заставил доллар существенно потесниться, хотя евро сильно сдвинуть с завоеванных позиций не получилось. К закрытию торгов понедельника курс доллара США расчётами «завтра» упал на 25 коп. (-0,39%), до 64,48 руб., а евро понизилось всего лишь на 7 коп. (-0,1%), до 72,1 руб.

Мировые финансовые рынки ожидают завтрашнего решения ФРС США по процентной ставке. Оно будет опубликовано в 21.00 (мск). По прогнозам консенсуса аналитиков, federal funds rate останется неизменной в диапазоне 2,25-2,5%. Более интересной может стать пресс-конференция руководства Федрезерва, которая начнется через полчаса после обнародования решения о ставке. Возможно, рынок получит некоторые подтверждения или опровержения прошлых прогнозов о том, что до конца текущего года повышения процентных ставок в США не будет, и от характера комментариев может зависеть дальнейшее направление движения доллара.

Цена нефти марки Brent на торгах в понедельник поднялась на 0,55% до $71,44 за баррель. Влиятельное деловое американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК опровергло хвастливый пятничный твит Трампа о том, что он проводил переговоры с Саудовской Аравией о снижении цены на нефть, что вызвало рост цены, правда, не очень сильный. Сегодня на утренних торгах цена Brent снова снижается, теряя 0,4% стоимости. Вероятно, рынок закладывается на то, что Иран вместе с основными потребителями его нефти Китаем и Индией будут искать обходные маневры для того, чтобы экспорт в эти страны продолжался.

Полагаем, что на открытии торгов у рубля есть шанс немного подрасти. Мы немного снизили прогнозы: доллар будет торговаться в диапазоне 64,3-65 руб., а евро останется на отметках 71,8-72,6 руб.







Наталья Мильчакова, заместитель директора информационно-аналитического центра «Альпари»







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