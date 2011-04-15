Федрезерв обвалил рынки – российские индексы не выдержат натиска

По итогам заседания ФРС ожидаемо снизила ставку на четверть процента, а также свернул сокращение баланса на два месяца раньше. При этом Пауэлл указал на сохранение позитивных перспектив экономики страны и дал понять, что снижение стоимости кредитования является корректировкой монетарной политики, что определенно не понравилось инвесторам, которые рассчитывали на более голубиный тон регулятора и хотели получить сигнал о начале цикла смягчения. В итоге американские индексы просели, а вслед

за ними в минусе торгуются азиатские площадки, переваривая неоднозначный посыл Центробанка.

Масла в огонь подливают итоги переговоров США и Китая, которые не

принесли значимых прорывов в отношения двух стран. Более того, следующий раунд переговоров перенесли на сентябрь, а значит, и до разрешения конфликта еще далеко. Это создает условия для дальнейших распродаж в сегменте рисковых активов, что не сулит ничего хорошего российскому фондовому рынку в краткосрочной перспективе. Накануне отечественные индексы закрылись на положительно территории на фоне ожиданий мягкого тона ФРС. Индекс МосБиржи укрепился в пределах 0,2% - до 2739,50, а РТС поднялся на 0,53% - до 1360,04. Сегодня открытие с большой долей вероятности будет сопровождаться медвежьим гэпом.

На фоне резкого ухудшения отношения к риску потери понесет и рубль, который вчера слегка укрепился к бивалютной корзине. Доллар продолжает пользоваться спросом на рынке Форекс, отыгрывая более консервативный тон ФРС. В случае с парой доллар/рубль это чревато прорывом недавних максимумов в районе 63,70 руб. с целью на 64 руб. тем временем евро/рубль может продолжить движение в район уровня 70 руб. в соответствии с резкой просадкой против «американца».

Ограничить давление на нашу валюту не поможет и нефть, которая

подешевела после заседания Федрезерва наряду с остальными рисковыми активами. Правда, Brent ограничилось уровнем 64 доллара за баррель, отчасти благодаря очередному позитивному отчету Минэнерго (запасы нефти в США сократились на 8,5 млн баррелей) и сообщениям о том, что в июле уровень добычи в ОПЕК оказался на минимальном за 8 лет уровне.

Далее рынки переключатся на показатели деловой активности в ключевых странах и заседание Банка Англии по монетарной политике. При этом инвесторы продолжат анализировать итоги заседания ФРС, которые внесли сомнения в перспективы второго снижения ставки в сентябре.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.