Пауэлл уронил рынок и свои бумаги

Есть большая вероятность что наш прогноз о том, что на этой неделе индекс МосБиржи продемонстрирует боковую динамику окажется верным. Мы сделали прогноз исходя из того, что индекс МосБиржи не сможет преодолеть важное сопротивление 2755 и исходя из старой трейдерской мудрости - «покупай на слухах, продавай на фактах». Говоря о слухах я имею ввиду ожидания что ФРС по итогам заседания 30-31 июля понизит базовую процентную ставку до 2-2,25% годовых.

Очень интересная тема снижения ставки. Зачем снижать? В экономике США все хорошо об этом можно судить по безработице (ниже 4%) и по потребительским расходам. Во II квартале темпы роста ВВП США замедлился до 2,1%, но это не критично. Следовательно, есть что-то, чего мы не знаем. Пауэлл никогда не признается в этом, но на снижение ставок явно повлиял Трамп, которому нужно разогреть рынок акций и рынок жилья к ноябрю 2020 года. Есть еще один вариант – экономические данные из США тасуются и приукрашиваются чтобы скрыть близость рецессии. В трюме «судна» бушует пожар, но языки пламени пока наружу не вырываются.

На вчерашней пресс-конференции председатель ФРС Джером Пауэлл сильно нервничал. Говорил дрожащим голосом, уронил на пол бумаги. Мы явно чего-то не знаем важного об экономике США. Пауэлл намекнул, что решение среды не обязательно является началом тренда на смягчение, но многие инвесторы ждали еще три-четыре сокращениях ставки до 2020 года и сильно разочаровались. Пауэлл заявил, что понижение ставки предотвратит риски экономического спада в США, но я не уверен, что инвесторов устроило такое объяснение.Точно можно сказать, что неопределенность относительно дальнейшей политики ФРС возросла и эта неопределенность будет давить на американский фондовый рынок.

Китай и США завершили переговоры в Шанхае без прогресса, если не считать прогрессом договоренность о новом раунде торговых переговоров в сентябре. Нефтяные цены сегодня снижаются. На графике сорта Brent есть коррекционная фигура «флаг» и вероятно мы вскоре увидим пробитие нижней границы флага и снижение котировок на $4. Добыча нефти среди членов Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в июле достигла восьмилетнего минимума что компенсирует рост добычи сланцевой нефти в США.

Индекс MSCIEmergingMarketsETF (EEM) снизился на 1,23% -жду открытия нашего рынка со снижением 0,5%. Паники не жду – рынок вернет наиболее ярых быков к «постдивидендной» реальности, инвесторы уменьшат маржинальные «длинные» позиции. Уронил Пауэлл на пол бумаги и рынок США уронил, но мы то здесь причем? У нас своя без идейная игра в диапазоне 2680 - 2755 по индексу МосБиржи. Выйти наверх индексу проблематично, потому что индекс развивающихся рынков в последние дни показывает негативную динамику.







Андрей Верников, Директор по аналитике ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»



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