В среду некоторое оживление на рынке энергоносителей, связанное с сокращением запасов сырой нефти в США (а также с геополитической напряженностью в районе Ормузского пролива), оказало поддержку спросу в нефтегазовом секторе – соответствующий отраслевой индекс, рассчитываемый Московской биржей, повысился на 0.5% против повышения на 0.2% по индексу МосБиржи. Акции Лукойла (LKOH) подорожали на 2.4%, Газпром нефти (SIBN) – на 2.0%, Сургутнефтегаза (SNGS) – на 0.6%. Тем временем Сбербанк (SBER) подешевел на 1.1% после сообщения об отрицательном влиянии на прибыль сделки продажи турецкого DenizBank и ухудшения прогноза по темпам роста кредитного портфеля. Кроме того, в минусе закрылись МТС (MTSS, -0.8%), ВТБ (VTBR, -0.7%), Полюс (PLZL, -0.6%), ММК (MAGN, -0.6%).

Во втором эшелоне продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Куйбышевазота (KAZT) подорожали на 6.2%, Галс-Девелопмент (HALS) – на 3.4%, Белона (BLNG) на 2.8%, группы ЛСР (LSRG) – на 2.1%.

Фондовые индексы США понизились на 1.1% - 1.2%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись разнонаправлено, по азиатским наблюдается коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна коррекция вниз по индексу РТС. ФРС США снизила целевой диапазон базовой процентной ставки на 0.25 п.п., а Дж. Пауэлл в ходе пресс-конференции дал понять, что цикл снижения ставки может оказаться краткосрочным и зависит от поступающих макроэкономических данных. Как следствие, участники рынка теперь закладывают в ожидания еще одно снижение ставки на 0.25 п.п. в текущем году, тогда как ранее ожидалось снижение на 0.75 п.п. в совокупности в течение года. Реакция рынка на недостаточно определенный комментарий ФРС выразилась в коррекции вниз по фондовому индексу S&P 500 и в укреплении доллара США к корзине валют, которое негативно влияет на сравнительную привлекательность развивающихся рынков. На российском валютном рынке в начале торгов возможно повышение по паре доллар-рубль с закреплением выше 63.5 в соответствии с характером торгов на мировом рынке.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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