Акции и рубль упадут на комментариях главы ФРС

Главным событием последних недель стало вчерашнее оглашение итогов заседания ФРС и последующая пресс-конференция ее главы Джерома Пауэлла. Если результаты заседания Федрезерва были ожидаемы – ставку снизили на 0,25 п.п., по Пауэлл сильно разочаровал финансовый мир.

Он отметил, что решение снизить ставку стоит рассматривать как корректировку монетарной политики, а не начало цикла снижения. То есть надежды на то, что ФРС снизит ставку до конца года хотя бы еще раз, очень сильно пошатнулись.

На этих словах финансовые активы, за исключением доллара, пошли вниз. В результате, американские рынки закрылись более чем процентным падением, почти доллар потеряла нефть, уйдя в район 64,4 доллара за баррель, где находится и поныне, пара евро-доллар сверху вниз пробила отметку 1,11 и к сегодняшнему утру докатилась до 1,105 в том числе на срабатывании стопов.

Впрочем, Пауэлл сказал, что снижение ставки возможно, если это потребуется, но при этом, по его словам, экономика США находится в очень хорошем состоянии и у нее нет проблемных звеньев.

Президент Трамп, который выступает за более слабый доллар для усиления конкурентоспособности американских товаров на мировом рынке, негативно отреагировал на слова Пауэлла, не услышав намерений продолжить снижение ставки. Не исключено, что под давление Трампа Федрезерв будет все-таки вынужден снизить ставку.

Нет никаких подробностей о ходе переговоров по урегулированию торгового спора между США и Китаем. То, что нынешняя встреча завершилась досрочно, а следующая пройдет лишь в сентябре, говорит о том, что стороны еще далеки от финального соглашения.

Пока ситуация для российского рынка акций складывается негативная. Открытие рынка произойдет более чем на полпроцента ниже вчерашнего закрытия. Таким образом, есть вероятность, что при ухудшении внешнего фона отметка 2700 пунктов по Индексу Мосбиржи вновь не устоит.

Под ударом сегодня будут акции банков и металлургов, прежде всего «Норникеля», из-за сильного падения цен на металлы.

А вот «нефтянка» должна себя чувствовать получше. Вчера Минэнерго сообщило о сокращении запасов нефти в стране на 8,5 млн баррелей, в то время как аналитики ждали снижения на 2,6 млн. таким образом, запасы падают уже 7 недель подряд. Нефть вроде бы взяла курс на отметку 67 долларов, но слова главы ФРС сбили восходящий настрой. Но остальные факторы зовут к продолжению покупок нефти и не исключено, что она первая оправится от шока.

Рубль в паре с долларом вчера вечером на мировых площадках уверенно пробил сопротивление 63,5 и сегодня вполне может продолжить начатое ослабление. Следующим сопротивлением для роста пары доллар-рубль выступит район 64,1.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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