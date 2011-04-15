Эскалацию напряженности между экономиками США и Китая

Не успели рынки переварить итоги заседания ФРС и оценить исход

очередного раунда китайско-американских переговоров, как Трамп решил «разрядить обстановку» на мировых площадках, внезапно заговорив о введении с 1 сентября 10%-ных пошлин на китайскую продукцию на оставшиеся 300 млрд долларов. В ходе переговоров на этой неделе стороны не пришли к значимым прорывам, но оценили диалог как благоприятный, поэтому свежая провокация хозяина Белого дома стала настоящим потрясением для инвесторов. В ответ на твит Трампа «покраснели» все рисовые активы, а защитные иена, франк и золото закономерно прибавили в весе. И российский рынок не стал исключением. Индекс МосБиржи упал на 0,37% - до 2729,42, а РТС снизился на 1%, достигнув отметки 1346,40.

Американские площадки снизились более чем на 1% после первоначальных попыток роста. Азиатские индексы приняли эстафету, отыгрывая новый выпад американского лидера. После этой угрозы беспокойство по поводу замедления мировой экономики, которое за последнее время слегка приглушилось за счет мягкой риторики Центробанков, полноценно вернется на сцену. Пекин уже прокомментировал идею Трампа, причем пока в довольно

сдержанном ключе, заявив, что введение новых пошлин – это не тот способ, который поможет разрешить разногласия двух стран.

В ближайшей перспективе мировые площадки продолжаю отыгрывать эскалацию напряженности между двумя экономиками, и это определенно не пойдет на пользу российскому рынку. Учитывая дополнительный фактор давления в виде обвала нефтяных котировок, отечественные индексы могут открыться гэпом вниз и подешеветь в среднем на 1%. В случае с индексом МосБиржи, скорее всего, произойдет откат в направлении отметки 2700 и ниже.

Нефть Brent показала очень чувствительную реакцию на твит Трампа,

подешевев на целых 7%. Фьючерсы нащупали поддержку в районе

психологической отметки 60 долларов за баррель и с тех пор

восстановились в пределах 2%. Распродажи в сырьевом сегменте были

чрезмерно эмоциональными и неоправданными, и если в ближайшее время не появится дополнительного негатива, то уровень 60 должен выстоять и послужить плацдармом для отскока, поскольку в целом фундаментальные показатели рынка сейчас не предполагают агрессивного обвала цен.







Александр Тимофеев, руководитель аналитического отдела ИК "Инстант Инвест"





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