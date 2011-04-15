В фокусе отчетность Ростелекома

Преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста стали акции X5 Retail (+2,38%). Лидерами снижения вновь стали акции Сбербанка (-1,06%). Пара USD/RUB торговалась преимущественно в диапазоне 63,50-64.

Реакция на итог заседания ФРС была умеренной. Курс евро пробил поддержку к доллару на отметке 1,11, но, мы полагаем, что это не предвестник сильного движения вниз. На финансовых и сырьевых рынках нет панических настроений, ФРС снизил ставку в полном соответствии с ожиданиями игроков. Курс USD/RUB внутри дня обновлял максимум за полтора месяца. Если завтра закрытие будет выше 64,5, то, возможно, мы увидим рост курса к отметке 65,5 на горизонте 2 недель. Но, вероятнее всего, коррекция до 62,5 за такой же срок.

Ростелеком (+0,47%) отчитается по МСФО за 1 полугодие. Ожидаем, что выручка составила 81 млрд руб., показатель OIBDA – 24,9 млрд руб. Мы полагаем, что падение доходов от телефонии компенсируется увеличением объема продаж цифровых услуг. Прибыль ожидается в диапазоне 3,8-4,7 млрд руб. Полагаем, что акции во-многом, исчерпали потенциал роста (цель – 90 руб.). Вместе с тем, в случае коррекции рынка, потенциал снижения их представляется умеренным, поддержка на уровне 74 руб.

Ожидаю коррекцию в пределах 0,8%. Активность игроков в пятницу будет на среднем уровне. Спекулянты, вероятнее всего, будут фиксировать длинные позиции перед выходными. Ориентир по Индексу Мосбиржи: диапазон 2700-2720 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,50.







Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»





















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