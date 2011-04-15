Новые пошлины серьезно бьют по риск-аппетиту

Итоги заседания Федрезерва не долго оставались ключевой темой на рынках, и в ходе вчерашнего дня внимание инвесторов переключилось на вопросы торговых противоречий между США и Китаем. Напомним, что в среду завершились первые с мая очные переговоры между торговыми представительствами стран – никакого прорыва в ходе диалога не было достигнуто, но стороны традиционно охарактеризовали переговоры как «конструктивные» и заявили о намерении продолжить дискуссию в сентябре. Вчера же Президент США Д.Трамп неожиданно объявил о введении в отношении китайских товаров на сумму в 300 млрд долл. пошлины в размере 10%, что вновь вернуло на рынок опасения негативного влияния торговых противоречий на темпы роста мировой экономики.

Американские фондовые индексы завершили вчерашний торговый день снижением на 0,8-1,1%, а индекс S&P 500 вернулся к отметке в 2950 пунктов. На протяжении последних месяцев ряд представителей бизнеса США публично высказывались о рисках, которые несет увеличение торговых барьеров, и введение пошлин практически на весь китайский импорт не улучшает деловые настроения. Отметим, что, например, в середине июня компания Apple отправила в торговое представительство США письмо, в котором указала, что предлагаемый торговый список охватывает всю основную продукцию Apple (вероятно, в ближайшее время компания подаст заявку на льготы или исключения для своих продуктов, но фактические возможности компаний таким образом защитить свои интересы пока в полной мере не ясны).

Новая волна обострения торговых противоречий добавляет актуальности идее продолжения замедления темпов роста экономики. В этом контексте отметим вчерашнюю публикацию индексов деловой активности в производственном секторе – показатель по ЕС был незначительно пересмотрен с 46,4 до 46,5 пунктов, PMI в производстве США от ISM снизился за месяц с 51,7 о 51,2 пунктов.

Уход от риска на глобальных рынках привел к снижению доходностей десятилетних treasuries ниже 1,9%. Кривая UST стала инвертирована уже на участке до 5 лет. Вероятность понижения ставки ФРС на сентябрьском заседании, согласно фьючерсам на ставку, увеличилась с 62% до 94%. Сегодня в центре внимания будет находиться публикация данных по американскому рынку труда.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги локальным снижением на 0,4% по индексу Мосбиржи. Резкое ухудшение настроений на глобальных рынках и масштабное снижение нефтяных котировок заставляют ожидать ухода индекса Мосбиржи в диапазон 2650-2700 пунктов. В текущих условиях влияние внешних факторов для российского рынка выглядит определяющим.







Михаил Поддубский, главный аналитик Отдел экономического и отраслевого анализа Управление аналитики и стратегического маркетинга Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"







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