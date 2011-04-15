Трамп вновь уронил рынки

Вчера мировые финансовые рынки весь день восстанавливались после негативной реакции на выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла. Однако под занавес торгов на глобальных рынках все испортил американский президент Дональд Трамп, пообещав ввести новые пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью 300 млрд долларов в год.

При этом американский лидер заявил о том, что прошедшие на днях переговоры с китайской стороной были продуктивными, но обвинил китайские власти в том, что они фактически сорвали подписание уже почти готового документа по урегулированию торговых споров и не выполняют обещания закупать у США сельхозпродукцию.

На этом фоне мировые рынки опять рухнули. На процент упали американские индексы, в то время как до заявлений Трампа они примерно на столько же росли. Нефть вообще осыпалась в район 60 долларов за баррель, откуда начался ее подбор. Естественно, не устояли и промышленные металлы.

Кроме того, прошла информация, что Трамп ввел санкции в отношении России по «делу Скрипалей». Подробности пока неизвестны и вряд ли вводимые меры окажут серьезно давление на экономику страны, однако сам факт санкций является негативом для рынка, говоря о том, что более жесткие меры также могут последовать в дальнейшем.

Все это говорит о том, что сегодня наш рынок акций откроется как минимум с процентным гэпом вниз. Наиболее сильные потери понесут «нефтянка», металлурги и, конечно, Сбербанк. Учитывая фактор пятницы, скорее всего сопротивление 2700 пунктов по Индексу Мосбиржи не устоит.

Пытаться купить акции «на отскок» опасно, поскольку на выходные вполне может последовать ответная реакция китайских властей и в понедельник рынки вновь откроются в минусе. Поэтому для покупок стоит ждать либо устойчивого разворота рынка, либор его сползания в район 2600 пунктов.

Пара доллар-рубль вчера с легкостью пробила два сопротивления и вплотную подошла к отметке 64,5. Если и этот уровень не устоит, то пара может очень быстро уйти к следующему сопротивлению, которое располагается на доллар выше. Не исключено, что отток средств инвесторов с развивающихся рынков сформирует дефицит валюты не внутреннем рынке, что и опустит рубль.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР







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