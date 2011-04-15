Две недели тому назад мы писали о то, что цены на нефть слабы по «техническим причинам». На графике Brentбыл тренд вниз затем к коррекционный флаг наверх который сулил продолжение снижения в район $59,5. А сейчас ситуация еще хуже – знаковая поддержка $59,5 пробита вниз, а инвесторы на нашем рынке чувствительны к снижению нефтяных цен. Привлекательность российского фондового рынка за две недели уменьшилась.



Сегодня цены на нефть подскочили наверх на фоне ожиданий того, что снижение цен может привести к сокращению добычи, но «медвежий характер» рынка остался. Торговая война между США и Китаем будет сдерживать рост спроса на нефть и если «нефтебыки» хотят переломить ситуацию в свою пользу им нужно найти свежие аргументы и через них закрепить цены выше отметки $59,5, а для надежности выше $60. Ранее таким аргументом было то, что производители ОПЕК принимали меры для поддержки рынка путем сокращения поставок.



Агентство Bloomberg привело в отчете слова саудовского чиновника о том, что страна ведет переговоры с другими производителями ОПЕК, чтобы принять меры и остановить обвал цен на нефть. Нефтяные цены связаны с движениями валютной пары EUR/USD и на графике пары мы видим «медвежью ловушку» связанную с ложным пробитием минимумов апреля и мая с.г и в связи с этим нисходящее движением котировок нефти может приостановиться.



Индекс МосБиржи 11 июля с.г соскочил вниз с майского повышательного рынка, что показало слабость нашего рынка. Думаю, что август для «быков» уже потерян. В лучшем случае мы будем наблюдать поскоки индекса МосБиржи к стратегическому сопротивлению 2750 с последующими откатами вниз. Возможно, «быки» найдут другой горизонтальный уровень и будут его «бодать», но это не рост. До того, как станут известны итоги сентябрьских переговоров между США и Китаем по торговым вопросам у инвесторов будет сдержанное отношение к инвестициям на развивающихся рынках. Кстати, вчера на фоне опасений того, что торговая война может нанести удар по глобальному росту Центральные банки Новой Зеландии, Индии и Таиланда снизили ставки.



С другой стороны ничего страшного на нашем рынке для «быков» не происходит – им надо примериться с тем, что начиная с середины июля индекс МосБиржи движется в рамках понижательного канала и на каком уровне будет выход из этого канала наверх предсказать невозможно. Положительная динамика индекс MSCI Russia Capped (ERUS) +0,48% и позитивное закрытие фьючерсов на наши акции сигнализируют, что открытие рынка произойдет с повышением. О том же сигнализируют цены на нефть.



На этой неделе приостановилось снижение индекса развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) и это очень хорошо для нашего рынка. Была реальная опасность, что на панике индекс EEM пробьет минимум конца прошлого года 37,58 и ситуация на рынке резко ухудшится. Обошлось.





Андрей Верников, Директор по аналитике ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»





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