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08.08.2019

Торговое утро для Российского рынка проходит позитивно

Торговое утро для Российского рынка проходит позитивно, давление внешнего фона оказалось серьёзно снижено сильными экономическими данными пришедшими из Китая/

Данные экспорта и импорта китайских товаров превзошли все прогнозы в лучшкю сторону. Главный виновник рыночной волатильность этой недели, Юань, отреагировал на поступление данных и скоррекиировался к отметке 6.9 единиц за доллар, чем подтвердил слова ЦБ КНР о том, что Юань не является оружием валютных войн.

На это событие ярко реагируют рынки, фондовые индексы США и АТР демонстрируют рост, позитивный внешний фон даёт поддержку для усиления тренда роста рублёвых активов, индекс MOEX растёт до отметки 2700 пунктов с открытия, индекс РТС приближается к 1310 пунктам.

Рубль продолжает держаться в интервале 65-65.5 к доллару и 73-73.5 к евро, для роста рубля нехватает факторов поддержки, нефть торгуется по 57 долларов за бочку Brent.

Рынок криптовалют пока остаётся в силе, биткоин держится ближе к отметке в 12 000 долларов, рост присутствует, но потенциал на сегодня очень ограничен, туземун наступит не сегодня.


Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка


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