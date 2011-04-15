Торговое утро для Российского рынка проходит позитивно, давление внешнего фона оказалось серьёзно снижено сильными экономическими данными пришедшими из Китая/



Данные экспорта и импорта китайских товаров превзошли все прогнозы в лучшкю сторону. Главный виновник рыночной волатильность этой недели, Юань, отреагировал на поступление данных и скоррекиировался к отметке 6.9 единиц за доллар, чем подтвердил слова ЦБ КНР о том, что Юань не является оружием валютных войн.



На это событие ярко реагируют рынки, фондовые индексы США и АТР демонстрируют рост, позитивный внешний фон даёт поддержку для усиления тренда роста рублёвых активов, индекс MOEX растёт до отметки 2700 пунктов с открытия, индекс РТС приближается к 1310 пунктам.



Рубль продолжает держаться в интервале 65-65.5 к доллару и 73-73.5 к евро, для роста рубля нехватает факторов поддержки, нефть торгуется по 57 долларов за бочку Brent.



Рынок криптовалют пока остаётся в силе, биткоин держится ближе к отметке в 12 000 долларов, рост присутствует, но потенциал на сегодня очень ограничен, туземун наступит не сегодня.





Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка





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