Дорогая нефть?

Вчера США объявили о готовности ввести санкции против крупнейшей нефтяной компании Китая China National Petroleum Corporation за покупку нефти из Ирана через свой Bank of Kunlun. Решение грянуло как гром среди ясного неба, и цена пробила психологический уровень – $60 за баррель марки Brent.



Любопытно, что российские фондовые площадки не отреагировали на эту динамику. С открытия индекс Мосбиржы поднялся на +0,92%, а российский рубль растет против доллара США. Возможно, участники рынка видят позитив в данном решении и ожидают роста экспорта нефти из России в Китай, который сможет заменить ушедшую иранскую нефть. В принципе, предпосылки для этого есть.



В России сегодня интересно последить за финансовыми результатами «Банка ВТБ» (VTBR). Банк обещал нарастить объем дивидендов в этом году, поэтому рост прибыли будет означать и рост дивидендов, что всегда радует инвесторов.



В США сегодня публикуется отчет Activision Blizzard (ATVI), одной из крупнейших компаний по производству видеоигр. Компьютерные игры и киберспорт уже давно перестали быть уделом школьников и плотно заняли место в жизни многих взрослых людей. Доходы от направления растут уже 5-6 лет подряд.



А у компании были управленческие проблемы на протяжении всего 2018-го года, которые мешали ей получать существенный доход. Поэтому можно ожидать, что в 2019 году Activision Blizzard легко преодолеет прогнозы аналитиков.





Дмитрий Иногородский, эксперт «Международного финансового центра»







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.