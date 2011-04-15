Нефть не скрывает свою уязвимость

В среду цены на нефть обвалились более чем на 4%, обновив 7-месячные минимумы под отметкой 56 долларов за баррель. По итогам дня котировки сократили потери, финишировав в районе 57,30 долларов. В ходе утренних торгов четверга фьючерсы пытаются восстановиться, целясь на уровень 58.



Рынок черного золота остается чувствительным к любому проявлению негатива, и в центре внимания игроков остается американо-китайская торговая война, где в свете последних событий уже мало кто рассчитывает на прогресс в переговорах на данном этапе, тогда как дальнейший обмен тарифами способен продавить Brent гораздо ниже от текущих уровней.



Локально давление на цены усилил неожиданно медвежий отчет Минэнерго США, отразивший рост запасов сырой нефти на 2,4 млн баррелей против прогноза снижения почти на 3 млн после семи недель сокращения запасов, причем в крупных масштабах. При этом запасы бензина увеличились на 4,4 млн баррелей, а запасы на побережье Мексиканского залива были зафиксированы на рекордном для этого времени года значении. Увеличилась и добыча, снова приблизившись к историческим максимумам.



Учитывая уязвимость рынка, отчета оказалось достаточно, чтобы спровоцировать волну агрессивных распродаж в сырьевом сегменте. Сегодня Brent получает поддержку на неплохих данных из Китая, где несмотря на торговые трения с Китаем, в июле экспорт неожиданно вернулся к росту. Несмотря на текущие попытки подъема, нефть по-прежнему подвержена понижательным рискам на фоне торгового конфликта.





Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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