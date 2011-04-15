Рубль возобновил снижение вслед за нефтью, развивающиеся валюты по-прежнему слабы

Пара USD/RUB сегодня в очередной раз стартовала на отрицательной территории, но вслед за кратковременным нисходящим импульсом перешла к восстановлению, торгуясь сейчас в небольшом минусе. Пара EUR/RUB в четверг также после негативного открытия начала корректировать потери, сократив их до минимальных.



Вчера рубль резко отскочил от новых четырехмесячных минимумов к бивалютной корзине, достигнутых в результате мощного нисходящего импульса, спровоцированного сильным снижением нефти и других глобальных рисковых активов. Данное движение было вызвано обновлением китайским юанем 11-летнего минимума по отношению к доллару, что угрожало обострением конфликта между США и Китаем.



Однако к концу дня на мировых рынках произошло резкое восстановление, правда, нефтяные цены, понесшие наибольшие потери, отскочили относительно скромно на фоне размера внутридневного провала. Развивающиеся валюты вчера также сумели к закрытию сократить значительные потери, но сегодняшние попытки укрепления в данном сегменте выглядят вяло и локально.



Мировые рынки в четверг продолжили демонстрировать позитивную динамику. Этому способствуют ожидания смягчения монетарной политики ключевых центробанков на фоне аналогичных действий региональных ЦБ.



Российская валюта в последние дни фактически оставалась в рамках недельного коридора, в то время как нефтяные цены активно снижались. В результате рублевая стоимость нефти вчера опустилась к минимальным с конца декабря 2018 г. уровням. Это свидетельствует о большой переоцененности рубля по отношению к нефти. Поэтому даже в случае ее значительного восстановления, потенциал укрепление рубля будет ограниченным.



Российский долговой рынок продолжает демонстрировать устойчивую восходящую динамику. Индекс гособлигаций RGBI повышается четвертую сессию подряд, обновив недельный максимум. Вчерашний аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ также показал высокий спрос на долговые бумаги, почти в 3 раза превысивший предложенный объем облигаций.



Вчера нефтяные цены продемонстрировали сильное снижение, но к закрытию значительно отскочили от новых 7-месячных минимумов. Сегодня котировки продолжили восстанавливаться, однако после нашего открытия возобновили снижение. Сейчас Brent теряет 0,9% немного ниже уровня $57.



Вышедшие вчера негативные данные Минэнерго США усугубили и без того мрачные настроения на нефтяном рынке, вызванные угрозой падения спроса на нефть из-за проблем в мировой экономике. Под тяжестью этих факторов пока котировки не могут развить даже устойчивой восходящей коррекции, скатываясь к негативной динамике без каких-либо явных сиюминутных драйверов.



Американская валюта к завершению предыдущих торгов отыграла большую часть сильного внутридневного провала, но сегодня сдала позиции. Однако в начале российской сессии индекс доллара перешел к восстановлению, торгуясь сейчас в небольшом минусе около отметки 97,55 п.



Доллар продолжает отыгрывать настроения и ожидания участников мировых рынков, связанные с внешнеторговым конфликтом. В отличие от предыдущих этапов переговоров по данной проблеме, сейчас американская валюта негативно реагирует на эскалацию торговой войны.



Однако учитывая ожидания, что на этом фоне ФРС продолжит снижать ставку, инвесторы будут обращать внимание и на данные по американской экономике. Сегодня в 15:30 МСК выйдет еженедельный отчет о количестве обращений за пособием по безработице в США, если значение будет ниже прогноза, это может поддержать доллар.

Европейская валюта также продолжает совершать разнонаправленные движения в рамках диапазона текущей недели. После нашего открытия пара EUR/USD продемонстрировала восходящий импульс, но затем ушла вниз, торгуясь сейчас с нулевым изменением вблизи уровня 1,120.



Пара USD/RUB вчера остановила рост приблизительно в середине горизонтальной области сопротивления 65,57-65,92, которая видна на дневном графике. После этого произошел сильный откат.

Сегодня снижение продолжилось и доллара достиг нижней границы краткосрочного восходящего канала (часовой график), от которой резко оттолкнулся. Вероятно, мы увидим еще одну попытку преодоления горизонтального сопротивления 65,92.





Дмитрий Бабин, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»







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