Утро начинается под давлением со стороны внешнего фона для фондовых рынков

Вчерашний позитив от начала торгов сменился мощным коррекционным движением вниз после появления негатива в макроданных по КНР и Еврозоны, в частности снижения индекса производства и объемов продаж, замедления роста ВВП Германии, что усиливает вероятность перехода в рецессию.



Поддержали опасения инвесторов и очередной скачок нефти, которая в последнее время демонстрирует высокую волатильность, накануне вечером нефтяные котировки вновь упали к 58 долларам за бочку Brent на ожиданиях замедления потребления нефти и пром производства в мире.



Ещё одним фактором давления выступили инверсия доходность в облигациях США между 10-ти и 2-х летними бумагами. Все индикаторы, составленные воедино, создали мощный сигнал для инвесторов – «время бежать из риска», которые не стали ждать чего-то больше.



Однако уже с утра показалось, что частично риски оказались переоцененными и инвесторы начала откупать паникшие активы, торги открываются с отметки 2640 пунктов для Московской биржи и развиваются в положительном ключе, та же картина и для РТС, открывшейся на уровне 1260 пунктов.



Рубль сейчас находится в состоянии отскока мощной просадки накануне, рубль тестировал психологически важный уровень поддержки в 66 к доллару, с утра торги ведутся с повышением на отметке 65.8 единиц за доллар и 73.3 за евро. Сегодня внутри дня запланировано поступление крупной массы макроданных по США, инвесторы будут максимально чутко реагировать на появление данных.



Занятно, что инвесторы готовы отказываться от любого риска, что на себе ощущает биткоин, который неожиданно демонстрирует снижение даже на фоне бегства инвесторов с развивающихся рынков, биткоин с утра торгуется на отметке 9600 долларов за монету.





Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка





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