На рынки пришел сигнал о будущей рецессии в США

Долговые рынки США впервые в истории продемонстрировали падение доходности 30-летних treasuries ниже 2%. Это стало, фактически, ключевой новостью торгов в среду. Аналитики объясняют столь значительное снижение тем, что инвесторы больше не верят в долгосрочные темпы экономического роста Штатов. Значит, и последующее повышение ставок в их понимании находится под вопросом.



Подлила масла в огонь и инверсия кривой доходности американских 10-летних гособлигаций: впервые за долгое время она упала ниже доходности 2-летних. Это сигнализирует о практически неминуемой рецессии, которая может настигнуть Штаты уже в ближайшие месяцы. Сигнал этот достаточно точный, поскольку в течение последних 50ти лет он определял подобные фазы практически безошибочно. На этом фоне, американские индексы потеряли вчера более 3%.



Инверсия кривой доходности коснулась и британских бумаг. Самое опасное в этой ситуации, что страхи перед рецессией могут питать дальнейший спрос на «тихие гавани», тем самым, усугубляя тревожные настроения вокруг акций национальных компаний.



Что же касается валютного рынка, то он как раз избегает резких движений. За предыдущие два дня EURUSD соскользнула с 1.1200 до 1.1150, в то время как фондовые площадки за это же время прошли весьма ухабистый путь. GBPUSD пятую торговую сессию подряд топчется вокруг 1.2050. Укрепление японской иены оказалось менее масштабным, чем падение за день до этого, хотя обычно пара отмечается тесной корреляцией с динамикой фондовых рынков.



Золото вернулось к росту: поднялось до $1520, но все же максимумы среды перекрыть не сумело. Нефть, напротив, отметилась снижением под $59, хотя при этом Brent продолжает фиксировать серию более высоких внутридневных минимумов.



Все эти глобальные факторы, один к одному, говорят о том, что за пределами фондовых и долговых рынков настроения инвесторов далеки от панических. Так что в четверг мы вполне можем стать свидетелями позитивного хода торгов.



Тем временем, индексы акций в Гонконге и Шанхае отходят от локальных минимумов, прибавляя внутри дня около 1.4%. Фьючерсы на S&P500 также демонстрируют рост на 0.7%, после предыдущего падения. Таким образом, весьма высоки шансы, что рынки сейчас берут себя в руки, и без новых тревожных новостей вполне могут вернуться к осторожным покупкам, переварив новости об упомянутых выше инверсиях кривой доходности.





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