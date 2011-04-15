Рынок нефти: оптимизм продлился недолго

Вслед за рекордным позитивным днем во вторник вчерашняя сессия принесла существенные убытки на фоне ухудшения настроений на мировых финансовых рынках, а также подтверждения роста запасов нефти в Штатах по данным от EIA.



Ухудшению настроений на мировых рынках способствовал ряд сигналов о замедлении мировой экономики, что также чревато снижением спроса на нефть. Китай в среду сообщил неутешительные данные за июль, которые показали неожиданное падение роста промышленного производства до более чем 17-летнего минимума.



Объем промпроизводства в ЕС также снизился сильнее ожиданий. Еще одним разочарованием дня стали данные по ВВП Германии, показавшие снижение немецкой экономики во II квартале.



В добавок ко всему этому доходность 2-летних гособлигаций США опустилась ниже 10-летних впервые с 2007 года, дав еще один сигнал надвигающегося спада американской экономики. За последние 50 лет инверсия кривой предшествовала почти всем рецессиям в США.



На фоне растущих опасений по поводу спроса на нефтяном рынке фьючерсы на Brent по итогам минувшей сессии нивелировали почти весь рост предыдущего дня, завершив торги в районе $59,5.



Внешний фон постоянно меняется, что способствует повышенной волатильности сырья. Уверенно строить прогнозы на краткосрочном горизонте в таких условиях не представляется возможным, однако на среднесрочной дистанции для нефти существует мощный поддерживающий механизм – альянс ОПЕК+.



Снижение цен является весьма болезненным фактором для ряда стран Персидского залива, в частности неформального лидера ОПЕК Саудовской Аравии. На прошлой неделе в СМИ уже появилась информация, что королевство рассматривает возможные действия для балансировки рынка. Скорее всего, в случае сохранения негативного фона на рынке страны-нефтепроизводители предпримут меры для поддержки мировых цен на нефть.



С технической точки зрения высоки риски перехода фьючерсов Brent к «медвежьему» рынку. Ранее котировки кратковременно уходили ниже 20%-й коррекции от уровня годовых максимумов и на сегодняшнее утро остаются в опасной близости от этой психологической отметки. В случае закрепления ниже $59 распродажи могут вновь усилиться.

В среду была опубликована статистика по запасам нефти в США от Управления энергетической информации (EIA). Коммерческие запасы нефти на прошлой неделе выросли на 1,6 млн баррелей против ожидаемого аналитиками снижения на 2,8 млн баррелей, Всего запасы в США составили 440,5 млн баррелей. Экспорт сырой нефти вырос за неделю на 0,82 млн б/с до 2,68 млн б/с. Объем импорта вырос на 566 000 б/с – до уровня 7,71 млн б/с.



Товарные запасы бензина, по данным EIA, сократились на 1,4 млн баррелей (прогноз +25 000), коммерческие запасы дистиллятов упали на 1,9 млн баррелей (прогноз +1 млн). Загрузка НПЗ упала с 96,4% до 94,8%. Добыча нефти за прошлую неделю осталась на уровне 12,3 млн б/с.



В целом динамика запасов нефти в США примерно соответствует сезонному фактору, однако рост против ожидаемого аналитиками сокращения усилил и без того негативные настроения на рынке и способствовал усилению распродаж. Сегодня с утра фьючерсы на brent сохраняют негативную динамику и торгуются с понижением на 0,7% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии.





Галактионов Игорь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»





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