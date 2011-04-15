Российские индексы демонстрируют отскок на открытии торгов четверга после вчерашнего снижения. В четверг мы наблюдали массовый выход из рисковых активов на мировых площадках.



Слабая макростатистика и высокий спрос на защитные активы – золото, казначейские облигации США, провоцировали к продаже на рынках акций. Американские индексы потеряли порядка 3%.

Сегодня проходит технический отскок. Пара USD/RUB снижается на 0,25%, находясь на уровне 65,8. Отметим, что российские ОФЗ на это фоне выглядят неплохо. Индекс гособлигаций находится примерно там же где и в начале августа, притом, что индекс РТС за это время потерял 7%, американские индексы по 5%.



Лидируют вновь акции золотодобытчиков, к которым присоединяются локальные корпоративные истории. Так бумаги ритейлера X5retail group дорожают на 3,4% после сообщения о росте прибыли на 55,5% во втором квартале.



В аутсайдерах ММК. Представители черной металлургии были под давлением последние дни. Падение цен на сталь и железную руду на мировом рынке сопровождали и провоцировали снижение.

Сегодня ждем статистики в США по розничным продажам, промпроизводству, заявкам на получение пособий по безработице. Можем получить новые негативные сигналы по состоянию американской экономики.





Альберт Короев, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер"





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