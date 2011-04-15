Рынки приходят в себя после паники

Вчерашняя паника, охватившая мировые рынки, немного улеглась. Рисковые активы пытаются стабилизироваться, но обстановка остается напряженной и все внимание инвесторов направлено на рынки облигаций после того как доходность 2-летних бумаг США опустилась ниже 10-летних в первые с 2007 года, сигнализируя о возросшей угрозе рецессии.



Отчасти утренняя коррекция обусловлена тем, что к инвесторам приходит осознание чрезмерно бурной и эмоциональной реакции на движения облигаций.



На российском рынке в таких условиях тоже не обошлось без потерь, причем РТС подешевел почти на 3% в ответ на новый виток распродаж рубля, который попал под тройной удар – со стороны общего бегства от рисков, удешевления нефти и практически повсеместного укрепления доллара.



Доллар/рубль вчера нарушила целостность отметки 66 руб. впервые с марта и теперь уверенно держится над 200-дневной скользящей средней. В четверг котировки открылись гэпом вниз, также снимая перекупленность, но наша валюта остается под ощутимым давлением, которое может усилиться, если данные по американским розничным продажам порадуют долларовых быков.



На рынке нефти наблюдаются скромные попытки отскока, но Brent вряд ли сможет далеко уйти от уровня 59 долларов за баррель и рискует возобновить снижение на фоне сохраняющегося давления на высокодоходные активы в целом. Рост запасов сырой нефти в США добавил негатива на сырьевых площадках, и если в ближайшее время котировки снова устремятся к недавним минимумам, можно ждать новых вербальных интервенций со стороны представителей ОПЕК.



Впрочем, судя по недавнему примеру, обещания производителей поддержать рынок не оказывают существенного воздействия на Brent, поскольку участники рынка по-прежнему зациклены на угрозе сохранения дисбаланса на мировом рынке черного золота.





Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.