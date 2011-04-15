Фьючерсы на Brent вновь ушли ниже $59 за баррель

Нефтяные котировки в четверг продолжили снижение на фоне сохранения негативных настроений на мировых рынках. Макроэкономические показатели многих стран дают сигналы о замедлении экономики, что дает повод опасаться аналогичной динамики спроса на нефть, что в условиях активного роста производственных мощностей может привести к избытку.



Пока что сделка по сокращению добычи странами ОПЕК+ позволяла эффективно балансировать рынок. Но в случае замедления спроса нынешних мер может оказаться недостаточно, а смогут ли страны договориться о более существенном сокращении, остается под вопросом. Впрочем, по большому счету у многих стран Персидского залива другого выбора не остается. Их бюджет слишком сильно зависит от цен на сырье.



Фьючерсы на Brent вчера потеряли чуть более 2% и закрепились в районе $58 за баррель. Североморский бенчмарк оказался слабее американского сорта WTI, что привело к еще большему сужению спреда между сортами. Медленно, но верно соотношение спускается к $3 – минимуму последних двух лет.



Техническая картина по Brent демонстрирует высокие риски перехода фьючерсов к «медвежьему» рынку. После отскока в середине недели цены вновь консолидируются ниже $59 за баррель теряя более 20% от годовых максимумов. Формально это означает, что инструмент уже перешел к «медвежьему» рынку и может продолжить снижение вплоть до $50 – минимумам декабря 2018 г. Первичная цель в случае дальнейшего снижения находится в районе $54-55 за баррель.



На этой неделе напряженность вокруг безопасности судоходства в Ормузском проливе немного снизилась. В четверг власти Гибралтара сообщили о том, что иранский танкер Grace 1 будет освобожден, что увеличивает вероятность ответного снятия ареста с британского судна Stena Impero, захваченного Ираном.



Ранее танкер Grace 1 был арестован Гибралтаром при содействии британской морской пехоты по подозрению в перевозке 2,1 млн баррелей нефти в Сирию, что нарушает санкции Евросоюза. В то же время ряд дипломатических источников СМИ рассказали, что захват имеет прямое отношение к конфликту Ирана с Соединенными Штатами. После задержания Grace 1 вооруженные силы Ирана арестовали в Ормузском проливе британское судно Stena Impero, обвинив его в перевозке контрабандной нефти.



Освобождение Grace 1 может послужить первым шагом к снятию ареста со Stena Impero и деэскалации напряженности между Великобританией и Ираном. Для рынка нефти это означает уменьшение поддержки, так как риски перебоев с поставками из Персидского залива снизятся. Тем не менее, конфликт Ирана с США остается в силе и нефтяной экспорт Исламской республики по-прежнему находится под санкциями, что будет сдерживать рыночное предложение.



Сегодня с утра фьючерсы на brent торгуются с ростом на 0,9% по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии. Поддержку оказывают, в частности, сильные данные по розничным продажам в США, опубликованные вчера вечером. Рост продаж на 0,7% в июле несколько снижает опасения по поводу рецессии в американской экономике и поддерживает цены на товарном рынке. В то же время, общий сентимент пока остается преимущественно негативным и распродажи могут возобновиться при появлении новых негативных данных.





Галактионов Игорь, эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер»



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