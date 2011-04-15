Рынок нефти ориентируется на внешние события

В четверг нефтяные котировки так и не смогли стряхнуть с себя негатив, окутавший мировые финансовые рынки. Brent нарушила целостность уровня 58 долларов за баррель, хотя во второй половине дня частично сократила потери. Благодаря недавнему однодневному ралли, эту неделю фьючерсы завершат с незначительными изменениями, если, конечно, в ходе сегодняшних торгов не произойдет резких движений.



Нефтяные цены продолжают ориентироваться на внешние события, где внимание инвесторов направлено на торговую войну США и Китая, ситуацию на долговых рынках, динамику курса юаня и протесты в Гонконге. Все вышеперечисленные факторы способствуют росту тревожности в рядах инвесторов, в связи с чем на глобальных площадках превалирует уклонение от рисков, а попытки восстановления рисковых активов сменяются продажами. Неудивительно, что в сложившихся условиях Brent испытывает трудности с более или менее устойчивым укреплением.



Локальный негатив добавило укрепление доллара в ответ на неожиданно сильные данные по розничным продажам в США, которые ослабили вероятность снижения ставки ФРС на фоне перспектив разгона инфляции.



В краткосрочной перспективе котировки с большой долей вероятности будут оставаться под отметкой 60 долларов за баррель. В конце недели торговая активность в сырьевом сегменте может снизиться, что обусловит более тесный диапазон. Сегодня трейдеры обратят внимание на ежемесячный отчет ОПЕК, и если оценка перспектив спроса и предложения будет пессимистичной, цены могут ускорить снижение, особенно на фоне угрозы нового витка эскалации торгового конфликта после того как вчера Пекин пригрозил Вашингтону ответными мерами.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями







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