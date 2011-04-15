Рубль стабилен, но на Wall Street видят признаки падения корпоративных прибылей

Статистика по США может быть хорошей или превосходной (как, например, вчера), но это не отменяет факта перекупленности и перегретости американских рынков перед лицом практически неизбежного очередного понижения учётной ставки ФРС в сентябре и растущих рисков возврата к повсеместной ультра-мягкой монетарной политике.



Тот же курс доллара, которому при Индексе DXY выше отметки 98 расти уже практически некуда, и, к тому же, это делает «победу Трампа в торговых войнах» крайне затруднительной (к слову, вчера он в своём твиттере обрушился с критикой уже не на Китай, а на Европу – что, дескать, «торговые практики» последней бывают часто даже хуже, чем позиции Китая), указывает на неотвратимость массовых ревизий инвестиционных стратегий в мире.



Между тем, вчерашний квартальный отчёт крупнейшего гипермаркета в мире Walmart оказался на удивление позитивным – включая и собственный прогноз менеджмента, несмотря на урон от импортных тарифов на товары из Китая (возможно, поменять точку зрения непримиримого г-на МакМиллана заставил пересмотр Трампом своего изначального скоропалительного решения ввести тарифы на оставшиеся $300 млрд товаров, импортируемых из Поднебесной).



Но история с результатами Walmart – скорее исключение из нового правила. И здесь в качестве противопоставления даже нет нужды упоминать экстремальный пример со старейшей на американском рынке и одной из наиболее уважаемых компаний General Electric (GE), которой инкриминируются манипуляции с отображением долга в бухгалтерской отчётности. Достаточно вспомнить про затяжное падение акций Alcoa, которая за год потеряла две трети своей капитализации, находясь при этом «на поруках» у Трампа, или про неожиданное разочарование последним отчётом Walt Disney, в котором консолидация Fox и связанный с ней резкий рост выручки не смог закамуфлировать падение рентабельности ключевых дивизионов корпорации.



Надо признать, что инвесторы, рассчитывающие на восстановление корпоративных прибылей во второй половине года, рискуют разочароваться. Сейчас происходит динамичный пересмотр ожиданий по выручкам и EPS многих публичных компаний по итогам предстоящего третьего квартала, что неудивительно имея в виду уникальную комбинацию взаимоусиливающих друг друга рисков.



Несмотря на вышеупомянутую частичную отсрочку введения тарифов на импорт из Китая от администрации Трампа, последний их раунд по-прежнему усугубляет проблемы, с которыми уже сталкиваются многие компании, и угрожает продолжением вымывания их прибылей. Особенно уязвимы американские промышленные производители, горно-добывающие компании и ритейлеры.



Согласно консенсус-оценке институциональных аналитиков в системе FactSet, выручка компаний S&P 500 в лучшем случае вырастет ещё на 1,5% в этом году, что будет намного ниже прогнозов роста более чем на 6%, согласно первоначальному прогнозу датированному прошедшим январём. Хуже того, некоторые аналитики прогнозируют, что рост прибылей и вовсе может закончиться к концу 2019 года.



Как бы то ни было, но немного подрастающая и торгующаяся по $59,50 за баррель Brent нефть по состоянию на 12:30 МСК, помогает рублю медленно дрейфовать прочь от уровня 66 за доллар – держа путь к уровням порядка 65,70-65,80. В паре с евро также заметно некоторое оживление, и рубль торгуется уже по 73,11, нацелившись на отметку 73.



Прогноз по рублю остаётся в целом благоприятным, несмотря на плохие сезонные факторы. Продолжается рост цен на золото, которого в золотовалютных резервах ЦБ уже почти 20%, России повышен кредитный рейтинг со стороны Fitch Ratings, позавчера Минфин разместил очередной транш ОФЗ с очень хорошими результатами, а каникулы у американских законодателей указывают на перерыв в нашей извечной «санкциофобии». Единственный негатив – нефть, которая могла бы быть чуть повыше. При нынешнем курсе вблизи 66 к доллару рубль недооценён примерно на 3-3,5%, и в ближайшее время, когда спадёт ажиотаж на внешних рынках, он, скорее всего, вернётся к своему справедливому курсу.







Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра»







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.