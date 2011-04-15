У российских активов есть шанс на отскок

На минувшей неделе ведущие российские фондовые индексы прилично просели на фоне повышенной турбулентности мировых финансовых площадок в целом. Индекс МосБиржи к концу торговой пятидневки расположился в зоне 2615, потеряв 0,4%, а РТС завершил пятницу снижением на 0,83%, до уровня 1239. Главным драйвером для рисковых активов остается ситуация на торговом фронте, которая задает тон в том числе отечественному рынку. Нефть между тем подает неоднозначные сигналы, завершив неделю практически без

изменений.

Ралли пары доллар/рубль застопорилось в области 66,50 руб.,

которая зарекомендовала себя как довольно прочное локальное сопротивление, тогда как в роли ближайшей поддержки теперь выступает уровень 65 руб., преграждающий путь к 200-дневной скользящей средней на уровне 65,30 руб. На предстоящей неделе усилится влияние налогового периода, и в случае улучшения внешнего фона пара может совершить разворот от вышеуказанных максимумов.

Главным событием недели станет симпозиум в Джексон Хоуле, на котором основное внимание привлечет выступление главы ФРС Пауэлла. Он может внести некоторую ясность в перспективы дальнейшего смягчения ставки с учетом недавних экономических показателей и развития событий на торговом фронте. В преддверии этого события инвесторы скорее всего будут проявлять осторожность и могут сократить риски.

В понедельник российский рынок может совершить отскок от уровней

закрытия пятницы с оглядкой на улучшение ситуации на внешних площадках. Вслед за ралли Уолл-стрит сегодня растут азиатские площадки, отыгрывая решение Банка Китая о реформировании механизма установления кредитной ставки, предоставляемой первоклассным заемщикам. Тем временем свежие твиты Трампа носят противоречивый характер. С одной стороны, президент США указал на благоприятный ход переговоров с КНР, с другой – заявил, что вообще не желает сотрудничать с Huawei. Так, ситуация на торговом

фронте остается неоднозначной, что может ограничить проявление интереса к рисковым активам.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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