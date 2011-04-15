Больше месяца индекс МосБиржи снижается в рамках понижательного канала, верхняя граница которого проходит на уровне 2666. На уровне2690 проходит ранее пробитый вниз повышательный тренд. Следовательно, для того чтобы «быки» воспряли им нужно пробить зону сопротивления 2666 – 2690. На прошлой неделе мы ждали отскока индекса наверх, но информационный фон был очень плохой и отскока не получилось. Подвела статистика по Европе и Китаю (к примеру, Китай сообщил о неожиданном падении роста промышленного производства до более чем 17-летнего минимума). Это вызывает опасения что снижение цен на нефтяном рынке из-за замедления спроса продолжится. В данный момент цены на нефть прогнозу не поддаются – в момент, когда опасения по поводу рецессии в США слабеют они растут, когда опасения усиливаются цены стремятся снизиться до стратегической поддержи 55 долларов. Есть еще один дополнительный фактор – оптимизмом или пессимизм по поводу возможного сокращения производства ОПЕК. 8 августа представители Саудовской Аравии заявили, что «страна стремится сделать все возможное, чтобы в следующем году сохранить баланс рынка».



Локально индекс РТС закрылся в пятницу с понижением - 0,83%, а индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) вырос. Следовательно, падение рынка в начале недели приостановится, и мы увидим коррекцию к снижению. Китай заявил, что планирует развернуть план увеличения располагаемого дохода в 2019 и 2020 гг. для стимулирования потребления, чтобы остановить замедление национальной экономики и эта новость позитивна для рынка. Но, глобально август для роста потерян. Возможно, осень внесет ясность и с политикой ФРС США (заседание 18 сентября) и с торговыми переговорами между США и Китаем и с выходом Британии из ЕС. Хочу напомнить также что Европейский союз 10 апреля дал Британии отсрочку выхода из ЕС до 31 октября.



Теперь о важных событиях недели… В среду Комитет по открытым рынкам ФРС США опубликует протокол заседания, состоявшегося 30-31 июля. Также в этот день в Еврозоне будет представлен отчет ЕЦБ по заседанию, посвященному денежно-кредитной политике. В четверг начнется ежегодный симпозиум в Джексон Холле. В рамках симпозиума глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью в пятницу.







Андрей Верников, Директор по аналитике ИК «Церих Кэпитал Менеджмент»









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