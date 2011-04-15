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19.08.2019

В фокусе - финансовые отчеты

В конце предыдущей недели преобладала негативная динамика. При этом торговый оборот был относительно низким. Лидерами роста стали акции ТМК (+3,90%), поводом стала отчетность за I полугодие. Лидерами снижения вновь стали акции Мечела (-4,73%) на информации о динамике добычи угля. Пара рубль/доллар тестировала отметку 66,60 и закрылась на максимуме с февраля.

Сегодня не исключаем кратковременного отскока в паре рубль/доллар: на нефтяном рынке не произошло потрясений, а ситуация на внешних фондовых площадках улучшилась. За месяц рубль потерял 6%, но панических настроений нет. На облигационном рынке ситуация спокойная. Минфин может объявить о скором размещении флоутеров, что дополнительно поддержит рубль. Если не произойдет негативных внешних событий, то к середине недели пара может вернуться к отметке 65 руб.

В фокусе отчетность эмитентов. Результаты за полугодие могут представить АЛРОСА, Qiwi и Русагро. Наибольшее внимание привлекает АЛРОСА из-за снижения объемов продаж. Это обусловлено снижением объема покупок огранщиками, испытывающих финансовые проблемы. Такое явление нечасто, но раз в несколько лет происходит на рынке. К рискам компании можно отнести высокую зависимость от оптовых покупателей, поскольку основу экспорта составляют необработанные алмазы. Полагаем, что сбыт нормализуется на горизонте полугода, а годовой объем продаж может составить 38,3 млн карат.

Неделя начнется с отскока. Ожидаем рост в пределах 1%. Ориентир по Индексу Мосбиржи: диапазон 2620-2660 пп., прогноз по курсу доллара - диапазон 65,5-66,5.

В качестве торговой идеи предлагаем спекулятивную покупку акций АЛРОСА с целью в 77 руб. Полагаем, что коррекция акций на 33% за полгода не соответствует фундаментальным изменениям. Ухудшение состояния рынка, связанное с кредитными проблемами у огранщиков - временное явление. Ожидаем, что спрос восстановится во II полугодии.



Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс"

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