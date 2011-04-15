Комментарий Д. Трампа в отношении диалога с Китаем улучшил внешний фон для отечественного рынка

В пятницу высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в минусе, поскольку готовность инвесторов к принятию риска оставалась подавленной из-за «торговых войн», а также опасений, связанных с признаками замедления экономического роста в отдельных регионах. В итоге акции Норникеля (GMKN) подешевели на 1.8%, Полюса (PLZL) и Аэрофлота (AFLT) – на 1.7%, Северстали (CHMF) – на 1.5%, МосБиржи (MOEX) и ВТБ (VTBR) – на 1.4%.



Во втором эшелоне не сложилось единой динамики изменения цен. Ашинский металлургический завод (AMEZ) подорожал на 7.7%, Павловский автобус (PAZA) – на 6.2%, группа Черкизово (GCHE) – на 3.9%. Тем временем в минусе закрылись Лензолото (LZNL, -8.2%), ОВК (UWGN, -6.2%), РусАква (AQUA, -4.6%).



Фондовые индексы США повысились на 1.2% - 1.7%, фьючерсы на индексы США торгуются выше уровней закрытия, зафиксированных в пятницу. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским также наблюдается повышение.



Сегодня в начале торгов возможен «отскок» по индексу РТС под влиянием внешнего фона – улучшение наметилось после благоприятного комментария Д. Трампа в отношении диалога с Китаем, что способствовало смягчению опасений инвесторов, связанных с «торговыми войнами», и некоторому восстановлению спроса на рынках акций в целом. На валютном рынке в начале торгов возможен возврат к уровню 66.0 по паре доллар-рубль, но закрепление ниже этого уровня пока выглядит маловероятным – динамика индекса DXY указывает на сохранение спроса на доллар со стороны глобальных инвесторов.







Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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