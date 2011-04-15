На нефтяные цены повлиял доклад ОПЕК

К 9:00 МСК Brent котируется вблизи $60 за баррель, пытаясь найти достаточное фундаментальное основание для закрепления выше.



Поддержку ценам оказал пятничный доклад ОПЕК, в соответствии с которым страны ближневосточного картеля в июле добывали 29,6 млн. баррелей нефти в сутки, что на 246 тыс. б/с ниже уровня июня. 11 стран ОПЕК, участвующих в Венском соглашении о сокращении добычи, в июле снизили производство на 1,173 млн. баррелей в сутки. По условиям соглашения они должны были сократить добычу на 812 тыс. баррелей в сутки. Следовательно, в июле обязательства были выполнены на 144%. Больше всех в прошлом месяце добычу снизила Саудовская Аравия - на 134 тыс. б/с - до 9,7 млн б/с. Королевство уже перевыполнило свою квоту в рамках энергетического пакта два раза, сократив добычу на 600 тыс. б/с вместо 322 тыс. б/с согласно договоренностям.



Стоит отметить, что участники рынка практически полностью проигнорировали другую деталь отчета. Помимо снижения добычи, ОПЕК понизила прогноз роста спроса нефть на этот год с 1,14 млн. в день до 1,10 млн., ссылаясь на последствия глобального экономического спада. Несмотря на усилия ОПЕК, направленные на стабилизацию рынка нефти, при дальнейшем снижении темпов роста мировой экономики, странам ближневосточного картеля придется пойти на еще большее сокращение добычи, что представляется уже маловероятным. Учитывая сказанное, до тех пор, пока на рынке сохраняется угроза для спроса на углеводороды, продажа нефти будет более перспективной инвестиционной идеей.







Артем Деев руководитель аналитического департамента AMarkets







В разделе "Комментарии" информационного агентства AK&M публикуются материалы, представленные российскими и зарубежными инвестиционными компаниями и банками. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции агентства AK&M. Представленные в комментариях мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. По вопросам размещения информации в данном разделе можно обращаться в редакцию агентства по телефону (495) 916-71-52 доб. 0102.