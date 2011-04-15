Рынок РФ развивает бычий откат на улучшении внешней обстановки

В понедельник российский рынок пытается развить бычий отскок, реагируя на улучшение ситуации на мировых финансовых площадках. Рисковым активам помогли новости о реформировании механизма установления базовых ставок Банком Китая с целью оказания поддержки местным компаниям и экономике в целом. Кроме того, Трамп на минувших выходных попытался развеять опасения рецессии, хотя при этом упомянул, что не готов к заключению сделки с Пекином. Улучшение ситуации на рынках облигаций также способствует дальнейшему отступлению недавней паники. На этом фоне индекс МосБиржи и РТС в первой половине дня прибавляют 0,58% и 0,36% соответственно.



Рубль выглядит не лучшим образом, обновив минимумы середины февраля, несмотря на возвращение интереса к риску. Нашей валюте мешает сочетание низких цен на нефть и устойчивого доллара, который ждет выступления Пауэлла в рамках симпозиума в Джексон Хоуле, который состоится позднее на этой неделе. Это будет главным событием предстоящих дней, но также коррективы в динамику долларовых пар внесет протокол заседания ФРС, заявленный на среду. Если риторика Центробанка окажется не такой пессимистичной, как ожидают игроки, USD повсеместно укрепится, что только усугубит положение рубля. Пара обновила максимумы в районе 66,60 руб., и теперь внимание трейдеров переключается на отметку 67 руб.



Нефть тоже испытывает трудности с ростом, будучи не в силах вернуться выше отметки 59 долларов за баррель. По сути, отсутствие бычьего импульса объясняется ухудшением прогнозов ОПЕК по мировому спросу и увеличением числа буровых в США после семи недель сокращения активности. Далее Brent будет ориентироваться на общий настрой мировых инвесторов, и если осторожный оптимизм сохранится, котировки как минимум воздержатся от дальнейшей просадки.





Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями











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