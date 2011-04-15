Рублю нужна коррекция от свежих минимумов

Интерес к риску продолжает восстанавливаться благодаря надеждам на стимулы и стабилизации ситуации на долговых рынках. Подъем зарубежных площадок открыл путь к развороту российских индексов, которым удалось реализовать отскок в начале новой торговой недели, хотя РТС показал более скромную динамику на фоне обвала рубля к новым минимумам февраля.



Долларовый индекс прибавил 0,62%, закрывшись на отметке 2648,09, тогда как индекс МосБиржи восстановился на 1,26%, до 2648,09.

Доллар, который в моменте отметил максимумы непосредственно вблизи отметки 67 руб., завершил сессию у верхней границы диапазона. Учитывая улучшение рисковых настроений, стабильные цены на нефть и продолжающийся налоговый период, просадка

«россиянина» уже выглядит чрезмерной, а значит, в районе психологической отметки 67 руб. велика вероятность отскока. Таким образом, при сохранении благоприятного внешнего фона в ближайшей перспективе котировки могут отступить в направлении 66,50 руб.

и затем – 66,20 руб.



В своем новом твите американский лидер написал, что Федрезерву следует снизить ставку на 1% и прибегнуть к дополнительным мерам стимулирования. В преддверии выступления Пауэлла в пятницу на симпозиуме в Джексон Хоуле, доллар может сдать позиции на опасениях проявления голубиного тона. Однако в свете недавней неплохой статистики из США и ожидания возобновления переговоров с Китаем глава Центробанка может воздержаться от откровенно «мягкой» риторики, что разочарует рынки и испортит настроение рисковым активам под занавес недели, если этого по какой-то

причине не произойдет раньше. В этом случае доллар получит

дополнительную поддержку, а рубль, соответственно, окажется под

дополнительным давлением.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"







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