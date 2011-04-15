Дальнейшее падение рубля угрожает рынку ОФЗ

Российский рынок акций вчера все-таки не устоял перед внешним фоном и вырос почти на 1,3%. В общем-то можно сказать, что первая цель отскока – район 2650-2660 пунктов, уже достигнута, но никто не мешает продолжить рост к отметке 2700 пунктов.



Фондовая Америка вчера вновь неплохо выросла. Одним из поводов для покупок стал очередной призыв Дональда Трампа к ФРС понизить ставку на 100 базисных пунктов в «короткое время». Это повышает вероятность, что Федрезерв на ближайшем заседании все-таки снизит показатель, конечно, не на 100 пунктов, а всего на 25. Но и это будет позитивом для рынков акций.



Об улучшении мировых инвестиционных настроений свидетельствует и золото, которое пока отказалось от движения в сторону 1570 долларов за тройскую унцию и, наоборот, ушло под отметку 1500. Учитывая бурный рост драгметалла за последнее время и его сильную перекупленность, коррекция в 50-70 долларов не вызовет удивления.



Внешний фон сегодня с утра слабо положительный. Фьючерсы на американские индексы немного подрастают, преимущественно в плюсе фондовая Азия, вблизи отметки 60 долларов за баррель замерла нефть. Поэтому мы ждем открытия российского рынка акций недалеко от вчерашнего закрытия.



А вот прогнозы на дальнейшее движение строить сложно. Напрягает прежде всего то, что Америка растет три сессии подряд, и сегодня вполне может взять паузу для фиксации прибыли. Второй момент – это слабая корреляция российского рынка акций с внешними раздражителями в последние дни.



Наконец, на котировки акций окажет влияние рубль, который вчера в паре с долларом начал тестировать отметку 67 и завершил торги около нее. Никаких поводов для столь сильного обесценивания российской валюты мы не видим. Возможно, падение рубля связано с выводом нерезидентами прибыли по полученным дивидендам. В таком случае рубль должен вот-вот откатить назад, поддерживаемый к тому же налоговым периодом.



В случае, если же распродажи рубля продолжатся, вполне вероятно усугубление ситуации, поскольку нерезиденты начнут фиксировать прибыль по ОФЗ, опасаясь, что девальвация рубля съест всю валютную доходность обязательств Минфина РФ.



Нефти было бы неплохо сегодня уверенно закрепиться выше отметки 60 долларов за баррель. Тогда в случае выхода позитивной статистики по запасам в США котировки сырья вполне могут уйти в район 64 доллара за баррель. Никаких причин для столь дешевой нефти, кроме давления на рынок со стороны Дональда Трампа и его ручных «медведей», мы не видим.







Алексей Антонов, аналитик АЛОР БРОКЕР











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