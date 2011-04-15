Рубль снижается вслед за валютами развивающихся стран

В понедельник, 19 августа, курс доллара вырос на 0,55%, до 66,89 руб., курс евро – на 0,45%, до 74,09 руб., курс британца – на 0,51%, до 81,16 руб. Рубль четвёртый день подряд закрывается снижением против иностранных валют. Из двадцати пяти последних торговых дней пара доллар/рубль закрылась ростом двадцать дней. Участники рынка игнорируют повышение нефтяных котировок, налоговый период и высокий спрос на ОФЗ. На мой взгляд, ослабление рубля вызвано снижением ряда валют на рынках стран с развивающимися экономиками.



Вчера рубль укрепился с открытия Мосбиржи и очень быстро сдал свои позиции. При этом японская йена и швейцарский франк подешевели по отношению к доллару, так как возрос аппетит к риску.



Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем по заключению торгового соглашения продолжаются. Министерство торговли США приняло решение продлить действие лицензии, позволяющей китайской телекоммуникационной компании Huawei приобретать оборудование у американских производителей.



Напряженность с Ираном ослабла после того, как Гибралтар освободил иранский танкер, захваченный в июле. Как видим, много факторов, которые должны сдержать рубль от ослабления до 67 руб. Активность вчера наблюдалась в первые два часа торгов, потом рынок двенадцать часов торговался в узком диапазоне 66,75 – 67,00 руб.



Во вторник, 20 августа, на торгах в Азии нефть торгуется в небольшом минусе, индекс доллара снижается. На форексе пара доллар/рубль торгуется на уровне 66,95 руб.



Внимание инвесторов сейчас направлено на протокол заседания Комитета открытого рынка ФРС США., который выйдет в среду, а также банковскую конференцию ФРС США в Джексон Хоул (22-24 августа), на которой выступит глава ФРС Джером Пауэлл.



Рубль ослабился к доллару вместе с другими валютами ключевых стран с развивающимися экономиками, хотя внешние факторы хорошие для рубля. Дальнейшее продвижение пары доллар/рубль к 68 руб. будет непростым без коррекции. Крупные игроки тоже стали сбрасывать длинные позиции по рублю на фьючерсном рынке.



В соответствии с техническим анализом сегодня ослабление евро к рублю становится все зримее, особенно если покупатели потерпят неудачу при росте евро выше 74,50 руб. Евро на валютном рынке находится под давлением со стороны ожиданий новых стимулирующих мер для экономики еврозоны. Но пока рубль слаб против иностранных валют, поэтому неизвестно сработает эта модель или нет. Следим за уровнем 73,60 руб. Если он не устоит, то тогда активируется цель в районе 73 руб.







Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»











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