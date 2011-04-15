Нефть на распутье

В понедельник нефть торговалась с тенденцией к повышению, но покупатели не проявляют большого рвения, продолжая соблюдать осторожность из-за сохраняющихся глобальных рисков. Brent закрепилась над уровнем 59 долларов за баррель и в ближайшее время может нацелиться на психологическую отметку 60 долларов, преодоление которой ослабит понижательные риски.



Однако вряд ли стоит ожидать активных покупок фьючерсов перед публикацией еженедельной статистики по запасам нефти в США. Прошлый отчет показал, что запасы выросли, а добыча осталась неизменной, и если в этот раз производство черного золота на сланцевых месторождениях увеличится, а объемы запасов не сократятся, Brent не сможет показать дальнейший рост.



Также активность, вероятно, будет сдержанной на фоне ожиданий выступления Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоуле в конце недели. Для Brent и рисковых активов в контексте этого события фактор риска заключается в недостаточно мягкой риторике главы ФРС. Если Пауэлл разочарует инвесторов, доллар повсеместно вырастет, что надавит на котировки нефти.



В случае возобновления снижения при угасании интереса к риску в роли ближайшей поддержки выступит область 58,25 долларов за баррель. На данном этапе главная задача Brent – зацепиться за отметку 59 долларов.





Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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