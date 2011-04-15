Инвесторы осторожны в ожидании протокола ФРС

Во вторник на российском рынке наблюдалось развитие восходящей

коррекции, причем ведущие индексы подросли несмотря на неоднозначный внешний фон, который несколько ухудшился во второй половине дня. Откровенно негативных новостей на площадки не поступало, но инвесторы по-прежнему предпочитают соблюдать осторожность и не увлекаются покупками. Отчасти эта осторожность связана с опасениями новой волны эскалации торговой войны, а также с ожиданиями протокола заседания ФРС и выступления Пауэлла на этой неделе. По итогам сессии индекс МосБиржи набрал 0,93%, закрывшись на отметке 2672,84. РТС тем временем подорожал на 1,37%, до 1264,59.



Российская валюта тоже укреплялась в течение дня, вернув доллар под промежуточную поддержку в районе 66,50 руб. после неудачных попыток пробоя уровня 67 руб. Учитывая внешнюю конъюнктуру, недавнее падение рубля выглядит чрезмерным и неоправданным. Cейчас нет предпосылок для того чтобы доллар обосновался над отметкой 67 руб., и они могут появиться, если сегодняшний протокол ФРС окажется более нейтральным, а комментарии Пауэлла в пятницу будут недостаточно голубиными. Пока же предполагается сохранение пары в текущем диапазоне, а в краткосрочной перспективе возможно продолжение отката от максимумов на фоне

планомерного подъема нефти и продолжающегося налогового периода.



Если сегодня отечественная валюта продолжит толкать доллар в направлении уровня 66 руб., РТС может прибавить еще 1-1,5%, в зависимости от масштабов укрепления. В ожидании публикации протокола заседания ФРС игроки скорее всего будут действовать осторожно, причем учитывая неоднозначную динамику азиатских площадок, на старте сессии не исключены попытки просадки наших бенчмарков. Далее тон задаст Европа.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"





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