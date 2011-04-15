Отношения в сфере торговли между США и КНР тормозят рынки

Во вторник индекс РТС вернулся в область выше 1250 пунктов на фоне некоторого смягчения опасений, связанных с «торговыми войнами» и восстановления спроса на валюты развивающихся рынков. В секторе высоколиквидных бумаг заметно подорожал Норникель (GMKN, +2.7%), сообщивший о росте EBITDA на 21% год-к-году за первое полугодие, что оказалось выше прогнозов участников рынка. Акции ВТБ (VTBR) подорожали на 2.5%, Новатэка (NVTK) – на 2.2%, Газпрома (GAZP) – на 2.1%, Лукойла (LKOH) – на 1.6%.



Во втором эшелоне вновь было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Лензолото (LNZL) подорожали на 10.4%, Северо-Западного морского пароходства (SZPR) – на 5.0%, Электроцинка (ELTZ) – на 4.6%.



Фондовые индексы США понизились в среднем на 0.7%, фьючерсы на индексы США торгуются немного выше уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в минусе, азиатские пребывают в среднем в небольшом плюсе.



Наиболее вероятным сценарием на краткосрочную перспективу остается консолидация вблизи уровня 1250 пунктов по индексу РТС. Оптимизм в отношении возможного улучшения отношений в сфере торговли между США и КНР довольно быстро уменьшился в отсутствии практических действий по налаживанию диалога. Сравнительно благоприятная динамика цен на нефть может оказать поддержку российскому рынку, но подъем по нефтяным фьючерсам также не выглядит устойчивым. Сегодня вечером ожидается публикация данных по запасам нефти в США (17:30 мск), а также стенограммы июльского заседания комитета по открытым рынкам ФРС (21:00 мск). Последняя, впрочем, может иметь меньше влияния на рынок, чем предстоящее в пятницу выступление главы ФРС на симпозиуме в Джексон-Хоуле. На валютном рынке в начале торгов возможно некоторое углубление наметившейся коррекции вниз по паре доллар-рубль, но оснований для сильных движений пока не наблюдается.





Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»











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