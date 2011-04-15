Нефть вернулась к важному рубежу

Нефть дорожает четвертый день кряду, добравшись до рубежа в 60 долларов за баррель и прибавив порядка 0,5% по итогам вчерашнего дня. На утренних торгах в среду Brent сохраняет восходящий уклон, расположившись в районе вышеупомянутого психологического уровня, пробой которого котировкам еще предстоит подтвердить.



Тот факт, что сейчас динамика рынка нефти по-прежнему завязана на внешнем фоне, подтверждает отсутствие реакции цен на отчет JODI, который показал, что с мая добыча черного золота в стране выросла на 3%, до 12,614 млн баррелей в день. При этом котировки поддержали данные API, отразившие сокращение запасов сырой нефти почти на 3,5 млн баррелей, почти вдвое сильнее прогнозов. Также упали запасы нефтепродуктов. Если сегодняшний официальный отчет Минэнерго, который считается более достоверным, укажет на аналогичную картину, Brent получит дополнительную поддержку.



В дальнейшем немаловажным для рынка нефти будет протокол заседания ФРС, который повлияет на фьючерсы как в контексте настроя рисковых активов, так и с точки зрения реакции доллара на риторику регулятора. Если последуют намеки на дальнейшее поддержание экономики путем смягчения политики, американская валюта окажется под давлением, а спрос на высокодоходники, включая Brent, возрастет.



С технической точки зрения главная задача котировок на данный момент – прорыв уровня 60 долларов за баррель. В случае отката Brent важно удержаться над отметкой 50 долларов. Не исключено, что в отсутствие свежих новостей с торгового фронта в течение дня цены будут пребывать в режиме консолидации перед обнародованием протокола ФРС.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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