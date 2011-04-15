Рубль продолжит умеренное укрепление в начале торгов

Начиная с прошлой пятницы нефть по итогам дневных торгов демонстрирует умеренный рост. Не стал исключением и минувший вторник. Торги стартовали с отметки $59,1 за баррель марки Brent. После утреннего роста, к началу торгов в США они снизились к $58,5, затем выросли к вечеру до $59,9, хотя и завершили день чуть ниже, вблизи $56,6. В ночь со вторника на среду отчет Американского нефтяного института показал рост запасов нефти за неделю на 3,5 млн баррелей после роста на 3,7 млн баррелей неделей ранее. Замедление роста запасов поддержало нефтяные котировки, и к утру среды черное золото торговалось вблизи $60,0 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $59,4-60,6 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $57,4-61,2. Сегодня данные по изменению запасов нефти опубликует Управление энергетической информации США. Эксперты ожидают их снижения за неделю на 1,9 млн баррелей после роста на 1,6 млн баррелей неделей ранее.



Во вторник большинство западных фондовых рынков закрылось снижением. В противовес им российские индексы продемонстрировали рост. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,93%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 1,37%. Среди лидеров роста – «М-видео» (+4,24%) и «Норильский никель» (+2,66%). Американский индекс Dow 30 снизился при этом на 0,66%. Утром среды большинство индексов стран АТР снижалось на 0,1-0,9%. Исключением был Shanghai Composite, который скромно рос менее чем на 0,1%. Зато фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 906 п., на 0,3% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Снижающиеся утром азиатские рынки и растущая нефть дают противоречивые сигналы перед открытием рынка российских акций, мы ждем нейтрального начала торгов. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2645-2700 пунктов, по индексу РТС — 1250-1275 пунктов. Сегодня «Роснефть» опубликует финансовую отчетность по МСФО за второй квартал.



Вслед за рынком акций и растущей нефтью во вторник укрепился и рубль, хотя на самом открытии торгов валютой доллар обновлял локальные максимумы с середины февраля. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 66,5650 руб. (-32,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 73,8675 руб. (-22,25 коп.). Растущие утром среды нефтяные котировки будут способствовать продолжению умеренного укрепления рубля в начале торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 65,9-67,2 руб., для европейской валюты — 73,1-74,6 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»









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