Рынки отмахнулись от протокола ФРС и переключаются на свежие драйверы

Сложившуюся обстановку на мировых площадках можно назвать нейтральной. Инвесторы проявляли интерес к риску в среду, но без энтузиазма, и осторожность объясняется ожиданиями протокола ФРС. Однако публикация документа не внесла ясность в прогнозы рынка и не изменила их. Регулятор был довольно осторожным в своих высказываниях о попытался создать впечатление, что не встал на путь агрессивного смягчения политики.

Также стало очевидно, что в стане комитета наблюдается раскол – двое членов FOMC проголосовали в июле за снижение ставки сразу на 0,5%, тогда как сразу несколько их коллег не хотели снижать стоимость кредитования вовсе. В целом протокол не оказал существенного влияния на доллар и мировые рынки в целом, и фьючерсы на ставку по федеральным фондам как и прежде со 100%-ной вероятностью указывают на снижение ставки в сентябре на 25 базисных пунктов.



Теперь внимание участников рынка переключается на симпозиум в Джексон Хоуле, где главным событием станет выступление главы ФРС в пятницу, которое может внести ту самую ясность, которой не дал протокол. Доллар, который практически не отреагировал на содержание документа, может рвануть вверх, если Пауэлл воздержится от откровенных намеков на полноценный цикл смягчения монетарной политики. Основания для этого есть, и это ряд вышедших позитивных экономических показателей, а также наметившийся прогресс в отношениях США и Китая.



Также сегодня игроки обратят внимание на показатели деловой активности в ключевых странах, которые могут внести локальные коррективы в динамику фондовых индексов и основных валютных пар. В этом контексте следует обратить внимание на поведение евро/доллара, у которой будет дополнительный драйвер в виде протокола заседания ЕЦБ. Слабые данные PMI в сочетании с голубиной риторикой протокола способны усилить давление на единую валюту, которая едва удерживается над областью 1.1060.







Александр Тимофеев, директор по анализу финансовых рынков и

макроэкономики ИК "Инстант Инвест"



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