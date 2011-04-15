Рынок вложился в облигации

На дневных торгах преобладал рост котировок акций, но главными бенефициарами торгов стали ОФЗ 26228, размещенные Минфином с переподпиской в 2,3 раза по ставке 7,3%, близкой к минимальным с последней декады июля уровням. В преддверие выхода обзора июльской сессии FOMC инвесторы фиксировали прибыль и в долларе США, и в золоте. В результате, в аутсайдерах оказались «защитные» привилегированные акции Сургутнефтегаза (-1,36%), обыкновенные акции Полюса (-0,96%) и Полиметалла (-1,08%).



Норникель (-0,2%) опубликовал сильные финансовые результаты по МСФО за 2-й квартал 2019 г. Чистая прибыль компании увеличилась на 81% (г/г), до $3 млрд. СД Норникеля рекомендовал ВОСА выплатить дивиденды по итогам 1-го полугодия 2019 года в размере 883,93 руб. на обыкновенную акцию. На основе этой информации и тренда финансовой статистики, представляется возможной годовая дивидендная доходность ГМК в 2019 г. на уровне 10-15%.



В 1-м полугодии 2019 г. чистая прибыль Мосэнерго (+2,89%) по РСБУ составила 12,4 млрд руб. Учитывая эту информацию, на основе payout ratio 2018 года можно ожидать, что итоговый дивиденд в 2019 году будет сравним с дивидендом в 0,21 руб. на акцию по итогам 2018 г. Руководства Мосэнерго заявило, что ожидает не менее 13 млрд руб. чистой прибыли по итогам 2019 г. Это скорее внушает беспокойство, чем поддерживает цены бумаг.



Ожидаем повышения в пределах 0,5% при поддержке сырьевых рынков и информации по итогам июльской сессии ФРС. Ориентир по индексу Мосбиржи: диапазон 2660-2730 пп., прогноз по паре USD/RUB: диапазон 65,45-66,05.







Александр Осин, аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»











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