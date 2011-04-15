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22.08.2019

Благоприятная динамика цен на нефть оказала поддержку курсу рубля

В среду на рынке были отмечены признаки восстановления спроса. Благоприятная динамика цен на нефть оказала поддержку курсу рубля на валютном рынке, а тенденция к сокращению доходности на мировом долговом рынке (подтвержденная размещением Германией 30-летних суверенных облигаций с нулевым купоном) способствует повышению сравнительной привлекательности развивающихся рынков в целом. В итоге Аэрофлот (AFLT) подорожал на 1.9%, Сбербанк (SBER) – на 1.2%, Газпром нефть (SIBN) и НЛМК (NLMK) – на 0.9%, ММК (MAGN) и Алроса (ALRS) – на 0.8%.

Во втором эшелоне вновь продолжается повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Соллерс (SVAV) подорожали на 4.0%, Россетей (RSTI) – на 3.9%, Костромской сбытовой компании (KTSB) и МГТС (MGTS) – на 3.1%.

Фондовые индексы США прибавили в пределах 1%, фьючерсы на индексы США торгуются немного ниже уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским наметилась коррекция вниз.

Сегодня в начале торгов возможна приостановка повышения по индексу РТС под влиянием внешнего фона. Опубликованный вчера вечером протокол июльского заседания комитета по открытым рынкам ФРС США показал присутствие противоречий среди членов комитета и не дал оснований для повышения уверенности инвесторов в продолжении смягчения денежной политики. Теперь на ожидания в отношении процентных ставок может повлиять выступление Дж. Пауэлла в пятницу. На валютном рынке в краткосрочной перспективе возможна консолидация немногим ниже отметки 66.0 по паре доллар-рубль.



Антон Старцев, ведущий аналитик компании «ОЛМА»





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