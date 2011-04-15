Нефть не готова к выходу из диапазона

В среду нефть торговалась в довольно волатильном режиме. После кратковременного рывка выше отметки 61 доллар за баррель впервые за неделю, Brent совершила отскок и закрылась под уровнем 60 долларов, с небольшим внутридневным повышением.



Рост котировок отчасти ограничил фактор сильного доллара, который продолжил укрепляться после публикации протокола ФРС. Документ не дал инвесторам четких намеков на полноценный цикл смягчения политики, хотя и указал на беспокойство по поводу недавней динамики доходности облигаций. Причем американская валюта может еще сильнее укрепиться до конца недели, если Пауэлл в ходе своего выступления также воздержится от откровенно мягких заявлений.



Тем временем отчет Минэнерго показал, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США сократились после двух недель роста, но на меньшую величину, чем предполагал прогноз. Так, объемы снизились на 2,7 млн баррелей против прогноза на уровне -3 млн баррелей. При этом запасы бензина и дистиллятов выросли на 300 тыс. и 2,6 млн баррелей соответственно.



Неудачные попытки роста котировок подтвердили, что Brent пока не готова к выходу из диапазона, а понижательные риски на рынке сохраняются. На утренней сессии в четверг фьючерсы торгуются с понижением, тестируя локальную область поддержки 59,50 долларов, которая преграждает путь к уровню 59 долларов.







Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями





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