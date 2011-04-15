Снижение в нефти может приостановить укрепление рубля

В среду, в первой половине дня, вплоть до начала американской торговой сессии, нефть заметно росла в цене, но к концу дня растеряла большую часть достижений. Торги стартовали с $59,6 за баррель марки Brent, и к началу торгов в США выросли до $61,0, но к концу дня скорректировались к $59,9, завершив день совсем небольшим ростом. Статистика Управления энергетической информации США оказалась лучше ожиданий, запасы нефти снизились за неделю на 2,7 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали снижения лишь на 1,9 млн баррелей, но эти цифры не смогли поддержать котировки черного золота в конце дня. В ночь на четверг торги начались ростом, с отметки $60,1, но к утру цена опустилась до $59,7. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $59,1-60,3 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $57,4-61,2.



Большинство крупнейших западных фондовых индексов закрылось в среду заметным ростом. Вырос накануне и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил скромные 0,04%, зато долларовый индекс РТС на фоне значительного укрепления рубля вырос сразу на 1,23%. Среди лидеров роста – X5 (+3.33%) и «Система» (+2,74%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,93%. Утром четверга рынки стран АТР торговались разнонаправленно. Австралия и Япония росли, Шанхай и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 2 926 п., на 0,1% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренняя неопределенность в Азии и снижающиеся нефтяные котировки задают умеренно-негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2645-2700 пунктов, по индексу РТС — 1265-1295 пунктов. Сегодня «Черкизово» опубликует финансовую отчетность по МСФО за второй квартал и первое полугодие.



Рубль продемонстрировал в среду весьма заметное укрепление. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 65,7500 руб. (-81,5 коп.), а европейская валюта снизилась до 72,9275 руб. (-94 коп.). Однако утреннее снижение нефтяных цен может приостановить укрепление рубля в начале сегодняшних торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 65,1-66,4 руб., для европейской валюты — 72,2-73,7 руб.







Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»







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