Двойная игра ФРС поможет доллару... или обвалит его

Текущая неделя не была насыщена макроэкономическими событиями. Более того, она пришлась на самый спокойный период летнего затишья, поэтому большинство рынков обошлись без сильных движений. Наиболее ярким событием обещает стать выступление главы ФРС Пауэлла в Джексон-Хоул, которое начнется в 14:00 GMT.



Рынки в предвкушении, что глава ФРС укрепит ожидания снижения ставок в сентябре и отметит гибкость подхода к вопросу ставок. Стоит отметить исторически сложившийся нюанс: главы ФРС, со времен Гринспена, то есть с 1980-х, отличались умением «отвечать не отвечая», т.е. создавать максимальный туман вокруг предстоящих решений, дабы не ограничивать себя в последующих действиях.



Намного больше шансов на то, что Пауэлл будет винить торговые войны в ухудшении экономических перспектив и связывать свои дальнейшие шаги с ходом переговоров Китая-США.



Со своей стороны, на выходных Трамп и другие лидеры G7, скорее всего, будут требовать от центробанков активных шагов, отмечая, что еще не время усиливать бюджетные стимулы. Это перекладывание ответственности способно стать главной приметой времени на ближайшие месяцы, а накал споров, вероятно, будет только усиливаться по мере ухудшения экономических настроений.



Помимо перекладывания ответственности между ЦБ и правительством, ФРС втянут также в своеобразное перетягивание каната в ожиданиях по ставкам.



Рынки ждут весьма агрессивных шагов от Федрезерва, предполагая еще три сокращения до конца года. Подобная позиция поддерживает котировки фондовых площадок и сдерживает укрепление доллара. Надо сказать, что последнюю неделю чиновники пытаются понизить планку этих ожиданий. Ведь как Истер Джордж – которая не поддержала последнее снижение ставки, так и Харкер – который отдал свой голос за снижение отмечали в своих выступлениях на этой неделе, что экономика не нуждается в дополнительных стимулах на данный момент.



На наш взгляд, именно позицию «туманной логики», вероятней всего, и следует ожидать от Пауэлла. Возможная линия его речи сводится к следюущему: «мы готовы поддержать экономику снижением ставок в случае необходимости, но пока такой необходимости нет». Если же мы окажемся правы и ФРС будет сдерживать ожидания рынков, доллар вполне в состоянии взлететь от текущих уровней вблизи 2-летних максимумов и начать быстрый рост в область пиковых значений конца 2016, прибавив еще 5%, дойдя до 103 по USDX и 1.03 по EURUSD.



Если оправдаются ожидания рынков, это может положить начало продолжительному снижению доллара, так как станет явным смягчением риторики Федрезерва относительно предыдущих заявлений.





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