Нефть смотрит на доллар

После неудачных попыток развить бычий импульс после четырех дней поступательного подъема, Brent умеренно подешевела на торгах в четверг, не сумев отстоять психологическую отметку 60 долларов за баррель, вокруг которой сейчас разворачиваются основные технические события. В роли поддержки на данном этапе выступает область 59 долларов. На утренних торгах в пятницу котировки расположились во флэте, затаив дыхание в ожидании выступления Пауэлла.



На рынке нефти по-прежнему преобладают медвежьи факторы. Об этом говорит ограниченный потенциал роста и склонность игроков к продажам на попытках обновить локальные максимумы. В свете повышенной торговой неопределенности, динамики доходности облигаций, крепкого доллара и девальвации юаня это, по сути, неудивительно. Основной тон сырьевым площадкам сейчас задают все эти глобальные факторы, тогда как отраслевые сигналы отошли на задний план.



Участники рынка надеются на ослабление доллара в ответ на сегодняшнее выступление главы ФРС. Но Пауэлл может разочаровать медведей по USD и воздержаться от выраженной мягкой риторики, что только укрепит позиции американской валюты и усилит давление на Brent.



Поскольку до конца дня и в начале следующей недели мировые рынки, включая нефть, будут реагировать на речь главы Центробанка, сегодняшний отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок в Штатах может остаться незамеченным, особенно если изменение показателя будет незначительным. В случае реализации сценария с укреплением доллара Brent рискует завершить неделю под отметкой 59 долларов.





Геннадий Николаев, эксперт Академии управления финансами и инвестициями











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