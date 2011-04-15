Поддержит ли ФРС рынок нефти?

За текущую торговую неделю глобальные цены на нефть выросли в среднем на 2,5%, что не может не радовать. Учитывая совокупность факторов, влияющих на сырьевой рынок, черное золото стабилизировалось в основном за счет временной составляющей, основанной на публикациях статистических данных о запасах нефти в США от энергетических ведомств. На мой взгляд, именно публикация данных, а не напряженность на Ближнем Востоке, сыграла больше роли в росте волатильности.



Тем не менее опасения по поводу замедления экономического роста со счетов списывать не стоит. Американо-китайская торговая война находится в фазе энтропии, и такое положение вещей сводит к нулю усилия ОПЕК. Сегодняшнее выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла отразится практически на всех ведущих торговых площадках, в том числе и на товарно-сырьевом рынке. Дальнейшее понижение ставок в США сможет оказать поддержку экономике, что позволит компенсировать негативный эффект от торговых войн.



Однако не стоит ожидать, что именно на этом заседании будет снижена базовая процентная ставка. На данный момент в этом нет острой необходимости. Крупные участники рынка это понимают, и частично данный сценарий был отыгран фондовыми площадками. В конечном итоге базовый сценарий стабилизации нефтяного рынка будет основан на сокращении добычи странами ОПЕК и Россией с одной стороны и на санкциях США против Ирана и Венесуэлы с другой.



Многие крупные участники рынка ждут заседание ОПЕК, где будут пересмотрены квоты по сокращению добычи и принята стратегия на 2020 год. Последняя имеет целью стабилизацию глобального нефтяного рынка и вывод его в ценовую категорию минимум в $65 за баррель.



Сегодня мы можем лишь наблюдать реакцию участников рынка на выступление главы ФРС. При положительном сценарии цены на нефть могут вырасти, Brent достигнет $61 за баррель. Нефть WTI может подняться до $56,50. В противном случае цены на нефть могут снизиться до 1,8%.





Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра»









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